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Тело легкоатлета Киплагата нашли в Кении с ножевыми ранениями

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Фото: commons.wikimedia.org/Erik van Leeuwen
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В Кении в субботу, 30 декабря, было обнаружено тело 34-летнего легкоатлета из Уганды Бенджамина Киплагата. Как сообщает Daily Monitor, полицейские арестовали двух подозреваемых.

По данным издания, погибший был найден в своем автомобиле с несколькими ножевыми ранениями. Местная полиция заявила о начале расследования смерти спортсмена и вышла на подозреваемых. Сообщается, что это двое мужчин за 30. Их доставят в суд ориентировочно уже 2 января.

«Двое подозреваемых — известные преступники, которые терроризировали членов общества», — приводит Daily Monitor слова одного из сотрудников правоохранительных органов.

Бенджамин Киплагат специализировался на беге на 3 тыс. м с препятствиями и даже занял девятое место на Олимпийских играх – 2008. Также за ним числится национальный рекорд — 8 мин 3,81 сек.

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