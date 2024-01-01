В России на полгода обнулили пошлину на импорт яиц

Россия с 1 января на полгода обнулила пошлину на ввоз куриных яиц. Обнуление пошлины позволит стабилизировать резко возросшие цены на продукцию, сообщает телеканал «Известия». Россельхознадзор выдал разрешение на ввоз яиц 21 предприятию Турции. Поставки начнутся через две-три недели и уже будут идти на беспошлинной основе.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.