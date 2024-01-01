Forbes рассказал о количестве умерших в 2023 году миллиардеров
В 2023 году из жизни ушли 21 миллиардер, половина из них были старше 90 лет. Об этом в воскресенье, 31 декабря, рассказал журнал Forbes.
Средний возраст умерших миллиардеров — 85 лет. В частности египетскому миллиардеру Мохаммеду Аль-Файеду, бывшему владельцу лондонского универмага Harrods и футбольного клуба «Фулхэм», было 94 года. Ему также принадлежал отель Ritz в Париже.
В списке только одна женщина — соучредитель китайской фармацевтической компании WuXi AppTec Чжао Нин. Последние 20 она боролась с онкологией. Ей было 56 лет.
Старейшему миллиардеру в списке было 99 лет, это вице-председатель и акционер компании Berkshire Hathaway инвестора-миллиардера Уоррена Баффетта Чарльз Мангер.
Отмечается, что девять человек из списка были гражданами США, трое миллиардеров — из Индии, двое — из Малайзии.