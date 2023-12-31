Eurostar возобновит рейсы в Британии
Перевозчик Eurostar возобновит рейсы в Великобритании в воскресенье. Об этом говорится в сообщении компании. Ранее Eurostar останавливала рейсы поездов из-за шторма «Геррит», передает телеканал «Известия». Все субботние ж/д перевозки были отменены после наводнения в одном из тоннелей недалеко от Лондона. Обрушившийся ранее на страну шторм «Гаррет» вызвал серьезные проблемы в работе транспорта. В ряде регионов был введен «желтый» уровень погодной опасности. Британская метеорологическая служба зафиксировала порывы ветра скоростью около 36 м/с.
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