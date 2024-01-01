Новая мировая матрица

Мы живем в чрезвычайно запутанном мире. Многочисленные конфликты, свидетелями, а часто и участниками которых мы становимся, происходят вследствие неспособности людей справиться с этой сложностью и запутанностью, неумения регулировать развитую взаимозависимость всех элементов реальности.

Если посмотреть на те дискуссии, что преобладают сегодня, то, конечно, на первом месте — обсуждение проблем острых конфликтов, часть из которых, к сожалению, дошла до масштабного кровопролития, и связанного с ними вопроса о необходимой современному миру общей архитектуре безопасности. Однако очевидно, что конфликты и безопасность находятся в контексте очень многих других тем и каждая из них самым непосредственным образом влияет и на течение этих кризисов, и на создание непротиворечивой системы безопасности.

В первую очередь к таким темам относятся технологии, радикально меняющие возможности человечества во всех сферах деятельности — от медицины до военного дела, от образования до создания городов нового типа — и охватывающие всю нашу жизнь. Проблема не столько в том, что, к примеру, искусственный интеллект может и уже применяется во время боевых действий или для компиляции диссертаций, сколько в том, что разнообразные технологии создают новые измерения в так называемой мировой матрице.

Развитие информационно-коммуникационной сферы уже привело к тому, что число субъектов коммуникационного взаимодействия достигает сотен миллионов, если не миллиардов. Самый простой блогер, просто активист социальных сетей может доставить свою точку зрения, свое представление о фактах или то, что он считает фактами, почти любому человеку на Земле.

Все коммуникационные процессы принципиально трансграничны, но никакого осмысленного регулирования этих процессов нет и в помине. А ведь новая информационно-коммуникационная среда, в которой мы живем, влияет на принятие политических и экономических решений (да и иных) как в каждой отдельно взятой стране, так и в мире в целом. Кто и как контролирует эту информационно-коммуникационную среду, точно не известно.

Конечно, есть влиятельные СМИ и блогеры, есть крупные корпорации, есть власти различного уровня, но, похоже, внятного управления нет. Есть возможности так или иначе влиять на отдельные группы людей, вносить разлад в отношения между ними или, наоборот, сглаживать противоречия, но осмысленной рецептуры управления людьми через использование новых информационно-коммуникационных технологий не существует. Более того, такое ощущение, что хаотическая и остроконкурентная борьба в новой среде будет только возрастать, то есть гипотетическая разрушительность усилится.

Под угрозой теперь находятся и выборы всех уровней, и международные отношения, и частная жизнь вкупе с правами человека, и базовые демократические институты, и многое другое. Впрочем, об этом можно долго писать, тема необъятная и касающаяся, повторю, буквально всех сторон жизни.

Но не только технологиями жив человек. Люди пока остаются людьми, как бы сложно это ни было. И им надо где-то жить, что-то есть. Пока никакие технологии не позволяют избавиться от голода или так ловко изменить человеческий метаболизм, чтобы можно было непринужденно поедать кору деревьев или превращать камни в булки.

Вместе с тем, в частности в силу упомянутых выше технологий, мир всё больше зависит от человека.

Множество животных существует сейчас только благодаря человеку. Справедливости ради отмечу, что человеческие нравы смягчились недавно. До этого люди больше губили животных, чем спасали. Но сейчас не об этом, а о растущей зависимости природы от человека. Иногда это называют проблемой климата или проблемой глобального потепления. Утверждать, что этой проблемы нет, не берусь. Не готов обсуждать и причины роста температуры. Их может быть больше, чем одна, наше научное знание всегда ограниченно и может быть подвергнуто сомнению. В этом, кстати, и заключается природа науки. Но проблема взаимоотношений природы и человека никуда не денется. Она была и прежде, а сейчас она играет критически важную роль. Например, снабжение людей пресной водой: очевидно, что это важный конфликтогенный фактор. В той же Африке мы видим относительный рост конфликтов разной степени интенсивности. Во многом, по всей видимости, это связано с изменением и природы, и образа жизни, и, что еще важнее, с изменением отношений между природой, окружающей средой и образом жизни, типом занятости людей и тому подобным.

В общем, радикально меняется способ нашего взаимодействия с миром, то есть технологии. Не менее быстро меняется и мир как таковой, причем во многом — в результате деятельности самого человека. Наконец, меняется и сам человек, и те сообщества, что он создает. И это третье важное обстоятельство. Я не берусь утверждать, что скоро у человека вырастет хвост или появится третий глаз, хотя некоторые специалисты утверждают, что симбиоз человека и машины, компьютера неизбежен. Спору нет, чат GPT и тому подобные программы уже повлияли, а в будущем еще больше повлияют на работу и жизнь людей.

Но важнее другое.

В ходе истории происходит эмансипация человека. Он становится свободнее и могущественней. В передвижении, в общении, в творчестве, в создании удобного жилья или комфортной среды обитания.

Процесс этот не линейный, но более или менее заметный. Однако в условиях глобального мира, созданного уже упомянутыми технологиями, это приводит к тому, что меняется социально-политическое поведение человека.

Многие отмечают подъем того, что называется Глобальным Югом, говорят о сломе мировой иерархии и возникновении нового порядка. По всей видимости, так оно и есть. И это означает, что общества в целом, а их элиты в особенности, эволюционируют. Они ставят перед собой новые задачи, намерены следовать своим путем и стремятся занять в мире место, которое они считают для себя достойным. То есть новый мир, в котором роль стран Глобального Юга растет, становится всё более разнообразным, конкурентным, ищущим такую систему взаимодействия, которая могла бы при растущей взаимозависимости сыграть роль адекватного и эффективного регулятора.

Все три основных элемента, составляющие мировую матрицу, пришли в ускоряющееся движение. Меняются технологии, то есть то, с помощью чего мы управляемся с миром и самими собой. Меняется и окружающая среда, в которую мы погружены и без которой нам не выжить. Меняемся и мы сами, причем не только как индивиды, но и как система различных сообществ: от государств до практически неформальных объединений.

И всё это происходит на фоне реального возникновения нового мирового порядка. Естественно, что этот порядок возникает не сам по себе. Его создают люди. И для того, чтобы этот новый мировой порядок был в самом деле лучше предыдущего (а то, что мы видим сегодня, явное свидетельство того, что он нехорош), нужен смелый и по-настоящему творческий подход. Я понимаю, что звучит это, прямо сказать, наивно. Но, увы, что делать. Для того чтобы мир стал лучше, нужно, чтобы ответственные элиты взяли на себя ответственность. Это требует огромного мужества и ума, терпимости и твердости, в общем — лучших человеческих качеств. Без этого не удастся обойтись. Но не получится и без креативности, творческого подхода. Новый мировой порядок нужно придумать, новый мир необходимо сконструировать. Эту конструкцию важно принять, а затем понять, каков путь к ней.

Можно, конечно, положиться на искусственный интеллект, на то, что он как-то сообразит, что нам нужно, примет всё во внимание и построит соответствующую модель. Только мне почему-то кажется, что лишь люди могут поставить соответствующую задачу.

И если этого не сделать, то нам будет трудновато выбраться из череды конфликтов, эскалация которых грозит человечеству если не полной гибелью, то серьезной деградацией.

Автор — председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», декан факультета креативных индустрий НИУ ВШЭ

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