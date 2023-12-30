Петербург закупит автомобили «скорой» на 1 млрд рублей
Власти Петербурга разместили аукцион на закупку 85 автомобилей скорой помощи и оборудования для перевозки пациентов. Это следует из карточки на сайте госзакупок.
По информации телеканала «78», заказчиком выступает петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт». Начальная стоимость контракта — 999,9 млн рублей.
Заявки принимаются до 26 января, спустя четыре дня будут подведены итоги. Исполнитель должен будет передать всю санитарную технику до 31 марта.