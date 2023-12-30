Почти 1 млрд рублей направят на ремонт одной из школ Лебедяни
В Липецкой области определили подрядчика на ремонт школы № 3 в Лебедяни. Об этом сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на результаты соответствующего конкурса на портале госзакупок.
Школу отремонтирует ОАО «Трест «Липецкстрой». Подрядчик не стал снижать начальную максимальную стоимость контракта и выполнит работы за 978,5 млн рублей.
Компании предстоит капитально отремонтировать существующее здание, а также возвести пристройку с переходом. Общая площадь школы с новым корпусом составит 13,5 тыс. кв. м.
Завершить ремонт и строительство необходимо к 1 августа 2025 года, чтобы уже к сентябрю ввести школу в эксплуатацию. Средства на работы, по данным информагентства, выделят из районного бюджета.