Первый этап капремонта моста через Черноголовку завершили в Ногинске
В Ногинске (Московская область) завершили первый этап капремонта моста через реку Черноголовка на улице Советской Конституции. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
«На мосту в Ногинске в рамках первого этапа демонтировали половину сооружения, устроили фундаменты опор из буронабивных свай длиной 25 м. Дорожные специалисты смонтировали новое железобетонное строение», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта Алексей Гержик.
Также подрядчик устроил мостовое полотно, уложил асфальт. Для пешеходов обустроены широкие тротуары.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», движение по переправе уже запущено. Перед этим для проверки по мосту прошли две тяжелые машины, автомобильный поток пошел сразу за дорожной техникой.
Второй этап ремонта стартует в апреле 2024 года. Полностью завершить капремонт переправы планируется в октябре того же года.