Реконструкцию улицы Новобульварной в Чите завершат в 2024 году
В Чите в 2024 году завершат реконструкцию улицы Новобульварной на участке от улицы Шилова до Журавлева. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
«В настоящее время работы по устройству дорожной одежды не закончены, в 2024 году по проекту предстоит выполнить верхний слой покрытия и довести ровность до нормативных требований согласно проектным решениям», — рассказали специалисты МКУ «Городские дороги».
Как уточняет ИА ChitaMedia, также на участке проложат велосипедную дорожку и ливневку, обустроят тротуары, установят светофоры и выполнят озеленение.
В 2023 году на объекте было выполнено переустройство инженерных сетей, земляные работы, устройство подпорных стенок и освещения, укладка основания и нижнего слоя дорожного покрытия.
Реконструкция Новобульварной предусматривает расширение дороги до шести полос. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».