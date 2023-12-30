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Культурные площадки столицы подготовили около тысячи мероприятий на каникулах

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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С 1 по 8 января в столичных библиотеках, парках и кинотеатрах пройдет около тысячи мероприятий. На большинство из них вход свободный, нужна только предварительная регистрация, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Культурная программа на каникулах включает порядка тысячи событий. Среди них — новогодние представления, творческие занятия и шоу-программы. Москвичи и туристы смогут, к примеру, расписать новогодние игрушки, сходить на концерты или посмотреть любимые фильмы», — отметила вице-мэр.

С 2 по 7 января сад «Эрмитаж» приглашает посмотреть спектакли и принять участие в мастер-классах. В выставочном центре парка «Фили» 3 января состоится кукольный спектакль: зрителям расскажут историю о дружбе и приключениях сказочных существ. В этом же парке 5 января на льду катка «Полярный» покажут «Снеговик-шоу». А парк 50-летия Октября приглашает 4 января на ледовую постановку анимационного мюзикла по мотивам сказки «Бременские музыканты».

2 января в библиотеке №240 и 3 января в библиотеке №225 имени М.Н. Задорнова запланированы вечеринки и конкурсы. В библиотеке-читальне имени А.С. Пушкина 5 января покажут спектакль о том, как поход за новогодней елкой может обернуться целым приключением. В финале Дед Мороз поздравит зрителей с Новым годом и вручит сладкие подарки.

В детской библиотеке №236 ждут юных читателей на «Праздник елки и зимы». Ребята узнают, как празднуют Новый год в разных странах, сыграют в фанты и ответят на вопросы викторины. В конце состоится мастер-класс, на котором научат создавать поделки в технике объемной аппликации.

5 января в Доме культуры «Капотня» и 6 января в Культурном центре им. И.М. Астахова пройдет музыкальный спектакль «Золушка».

6 и 7 января на девяти площадках сети «Москино» зрителям покажут классические картины отечественного и зарубежного кинематографа: комедию «Зигзаг удачи», сказку «Морозко», мелодраму «Магазинчик за углом», сатирическую ленту «Старый Новый год».

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