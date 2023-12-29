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Убившему пятнистого оленя и косулю в нацпарке браконьеру вынесли приговор

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Суд в Приморском крае вынес приговор браконьеру, который застрелил пятнистого оленя и сибирскую косулю на территории нацпарка «Земля леопарда». Об этом дирекция заповедников сообщает в своем Telegram-канале 29 декабря.

«Несмотря на все запреты, нашелся нарушитель, который совершил двойное преступление: убил пятнистого оленя и сибирскую косулю в нацпарке, стреляя с автотрассы у границы охраняемой территории. Этот человек был задержан», — говорится в сообщении.

Ущерб, причиненный отстрелом косули и оленя, составил 100 тыс. рублей. Однако на первом судебном заседании уголовное преследование в отношении браконьера было прекращено, назначено 40 тыс. рублей штрафа. Прокуратура Хасанского района обжаловала постановление и добилась повторного рассмотрения дела.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ, а также увеличил сумму штрафа до 580 тыс. рублей. Кроме того, принято решение о конфискации охотничьего ружья, из которого был произведен отстрел, пишет ИА PrimaMedia.

В нацпарке отмечают, что на территории «Земли леопарда» запрещены любые виды охоты. Пятнистый олень и сибирская косуля являются кормовой базой дальневосточного леопарда. В прошлом бесконтрольная охота на копытных существенно отразилась на численности хищника.

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