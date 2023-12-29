Дело о взрыве газа в доме на улице Боровой в Чите передали в суд

В Чите (Забайкальский край) завершено расследование уголовного дела о взрыве газа в жилом многоквартирном доме, в результате которого оказались разрушены несколько квартир, пострадали автомобили и соседние дома, а также тяжелые травмы получил ребенок. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

Взрыв произошел 9 марта 2023 года в доме по улице Боровая, 6. По данным следствия, специалисты ОАО «Читаоблгаз» не проверили каждую из квартир подъезда, в который планировалась подача газа, и не убедились в герметичности системы. Мастер службы подземных газопроводов по указанию своего начальника подал газовую смесь в газопровод, но, как выяснилось, в одной из непроверенных квартир кран оставался открытым, случилась утечка.

В результате последующего взрыва были разрушены несколько квартир первого подъезда, пострадали автомобили и соседние дома. Ущерб составил более 93 млн рублей. Кроме того, тяжелые травмы получил мальчик 2015 года рождения, находившийся в одной из разрушенных квартир, пишет ИА ChitaMedia. Сообщалось, что его доставили в больницу с тяжелой травмой шейного отдела позвоночника, тяжелым ушибом головного мозга, закрытой травмой живота, закрытой травмой грудной клетки, ушибом легких, ушибом сердца, ушибом печени и ожогами 30–40% тела.

«Потерпевшими по данному уголовному делу признаны 98 человек. В качестве свидетелей допрошены более 400 человек. Назначено и проведено свыше 30 судебных экспертиз, в том числе взрывотехническая, взрывотехнологическая, медицинские», — говорится в сообщении СК.

Начальник службы подземных газопроводов и мастер службы подземных газопроводов обвиняются по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью человека») и ст. 168 УК РФ («Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с иными источниками повышенной опасности»).

Уголовное дело передано в Ингодинский районный чуд Читы для рассмотрения по существу.