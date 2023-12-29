Особую экономическую зону создадут в Татарстане

В Татарстане построят новую особую экономическую зону (ОЭЗ) «Зеленая долина». Она появится на территории четырех районов: Нижнекамского, Альметьевского, Заинского и Азнакаевского. Положительное заключение историко-культурной экспертизы получено.

Как сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на республиканский комитет по охране объектов культурного наследия, общая площадь будущей ОЭЗ — 226,7 га. В Нижнекамском районе окрестности участка заняты лесами, степями, лугами, прудами и производственными объектами.

В Азнакаевском районе на границах зоны находятся поселок Актюбинский, НГДУ «Азнакаевскнефть» №3 и производственные корпуса. В Заинском районе есть два выявленных объекта культурного наследия (Новомавринское местонахождение и Новомавринское селище). Они расположены вне земельных участков, где развернется строительство.

В Альметьевском районе расположены четыре выявленных археологических объекта: Нижнемактаминская стоянка, Нижнемактаминское местонахождение, Нижнемактаминский могильник и Альметьевский могильник. Работы по созданию ОЭЗ не должны затронуть их границы.

Ранее сообщалось, что в особой экономической зоне «Томск» построят экспоцентр. Реализация проекта потребует 1,3 млрд рублей. В настоящее время проектная документация находится на госэкспертизе.