А сказочка-то страшная: какие сериалы ждут нас в январе

Январь — время теле- и кинопремьер: выбор сериальных новинок в постновогодние дни традиционно широк и многопланов. Вниманию зрителей предлагается семейное «Недетское кино», недетская комедия «Как друзья Захара женили» и криминальная «Прелесть», а любителей неувядающей классики порадуют возвращение самого стильного детектива Сэма Спейда и героя в черной маске Зорро. «Известия» изучили программу телепередач на январь.

«Единожды солгав»

1 января, Netflix

Майя Штерн (Мишель Киган) — капитан ВВС, любимая жена и любящая мать очаровательной кудрявой малышки. Она любит свою работу и свою семью, ее жизнь чудесна по всем параметрам, а сама она совершенно счастлива. Но все заканчивается в одночасье: Майя теряет работу, мужа убивают таинственные преступники, погибает ее сестра. Однако вскоре на записи с видеокамеры, установленной в спальне дочери, Майя неожиданно видит своего якобы погибшего мужа. И тогда решительная летчица решает разобраться с тем, кто играет с ней в такие опасные игры.

Напряженный детективный триллер стоит внимания хотя бы из-за команды: Мишель Киган — неоднократная обладательница звания «Самая сексуальная женщина Британии», сыгравший ее мужа Ричард Армитедж («Робин Гуд», «Хоббит») — номинант на престижную актерскую премию Лоуренса Оливье, а автор литературной первоосновы сценария Харлин Кобен причислен критиками The New York Times к числу десяти лучших писателей-детективщиков современности.

«Как друзья Захара женили»

1 января, Okko

Об этой доброй семейной комедии все, что необходимо, сказано в названии. В сценарии присутствуют пухлый бородатый добряк и красавица блондинка, реки пива для мальчиков и коктейлей — для девочек, лопнувшие по шву брюки, пьяная невеста, падающая с каблуков, мужья-подкаблучники и мощные широкогрудые жены, с богатырской статью защищающие чистые ковры от непонятливых двуногих мужского пола в грязных ботинках.

Героям предстоит напиться неисчислимое число раз, упасть в лужу в прямом и переносном смысле, врезаться физиономиями в стеклянные двери и, разумеется, от души посмеяться над словом «инфлюэнсер» — в самом деле, так на Фарабундо Марти похоже, что лопнуть можно от хохота. В финале, разумеется, любовь победит, и влюбленные укатят в настоящий рай системы «ультра-ол-инклюзив». А куда же еще? Ведь любовь — это счастье. Даже если это любовь к комедийным сериалам. Крепитесь, свадьба — это не навсегда.

«Недетское кино»

1 января, Wink

Школьники Даня (Кай Гетц — «Майор Гром: Трудное детство») и Таисия (Диана Енакаева — «Лед», «Пищеблок») случайно открыли портал, через который в нашу реальность косяком потянулись сказочные персонажи — русский богатырь, Кикимора, Кощей Бессмертный, Жаба Жабовна и прочие колоритные личности . Они искренне пугаются современных цифровых реалий, но сходят с ума по мороженому — привет Хоттабычу, без которого дело в этот раз обойдется. Дане предстоит снять их в собственном конкурсном фильме, а потом вместе с Дианой отправить всю компанию обратно в сказочный лес, дабы предотвратить экологическую катастрофу и смешение миров.

Не удивляйтесь, кино вполне себе детское — название отсылает всего лишь к будущему Даниному блокбастеру с весьма оммажным названием «Бегущий по лезвию меча». Некоторое количество взрослых шуток вроде рогов на голове злодея или колоритной богатырской характеристики в адрес бабушки-ученого — «А, так ты ведьма, что ли?» — не оскорбят детского слуха, зато скрасят родительский досуг во время семейного просмотра.

«Успешный»

1 января, Kion

Этот сериал назревал давным-давно. Сценарист Илья Куликов («Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел») и режиссер Алексей Петрашевич («Подслушано») подняли с пола тему всеведущего и всепроникающего коучинга, где бедные и невезучие за большие деньги учат жизни богатых и неуверенных, невзначай меняясь с ними местами. Невезучий нищеброд Саша, наслушавшись знаменитого «мотиватора» Тони Робинсона, с отрицательным успехом учит окружающих тому, как стать богатыми и счастливыми. Миллионер и владелец золотодобывающей компании с полицейским именем Олег Калугин нанимает Сашу для тренинга, планируя фокусы с последующим разоблачением: он собирается показать своим легковерным подчиненным, что коучинг и прочее инфоцыганство — не более чем шарлатанские фокусы.

Однако Саша одерживает решительную победу, заканчивая раунд в должности личного коуча Калугина , помогающего ему наладить отношения с близкими и вообще расслабиться. Дитя хрущоб покоряет миллионера позитивом и жизнелюбием: естественно, без них годами складывать купюры в стопку, надеясь к пенсии наскрести на ипотеку, никак не получится. Теперь уж Саша точно обзаведется собственным жильем, а вот судьба Калугина весьма гадательна. Название калугинской компании «Калзолото» на это намекает вполне прозрачно.

«Одна жизнь»

4 января, Kion

30-летний Игорь (Даниил Вахрушев) — игроман, сутками сидящий за монитором. Ради игры он забывает обо всем : о друзьях, о родных, о работе и даже о любимой девушке. Итог закономерен: родители обижаются на Игоря, забывшего об их юбилее, друг Марк отчитывает его из-за пропущенной встречи с деловыми партнерами, а у Кати лопается терпение, и она уходит от непутевого игромана. Игоря это не слишком тревожит, ведь ему только что принесли таинственную новую игру, и ему не терпится запустить новинку.

Однако на сей раз виртуальные кошмары неожиданно перетекают в реальность, и сюжет слэшера начинает реализовываться в жизни самого Игоря и его близких. Парню придется резко повзрослеть, если он хочет спасти себя и дорогих для него людей. Внимание: море крови и горы трупов гарантированы, и родителям, желающим отбить у своих малолетних чад желание сутками гамать, не разгибаясь, очень рекомендуется не спешить.

«Белгравия: следующая глава»

14 января, MGM+

Сериал «Белгравия», повествующий о бытовых, семейных и матримониальных перипетиях британской аристократии викторианской эпохи, вышел на экраны в 2020 году , на волне успеха «Аббатства Даунтон», и хотя уровня популярности своего предшественника так и не достиг, все же собрал весьма благосклонные отзывы любителей тщательно подобранных пышных туалетов и многочисленных условностей, которыми высокородные леди и джентльмены неторопливо и со вкусом осложняют себе жизнь.

Эта категория зрителей, несомненно, с благосклонностью встретит новый сериал, действие которого происходит через 25 лет после событий оригинальной «Белгравии». В центре сюжета — любовь молодого и красивого лорда Фредерика Тренчарда и столь же юной и прекрасной Клары Данн. Интриги, балы, тяжкий груз семейных тайн и столь же тщательно, как и в оригинальной «Белгравии», подобранные туалеты, аксессуары и предметы интерьера: глазу англофила будет на чем отдохнуть.

«Месье Спейд»

15 января, Amediateka

1963 год. Детектив Сэм Спейд отошел от дел и наслаждается тишиной и покоем в уютном домике на юге Франции. Покой, однако, заканчивается неожиданно: в соседнем монастыре убивают шестерых монашек, и Спейд , как старый конь на звук боевой трубы, идет по следу преступника . Любители нуара и голливудской классики уже сделали пометки в ежедневниках: Сэм Спейд — главный герой «Мальтийского сокола», безупречно исполненный великолепным Хэмфри Богартом в фильме, неизменно входящем в десятку лучших произведений кинематографа в многочисленных списках критиков.

Создатели сериала постарались быть достойными славы отцов: визуально безупречный пейзаж 1960-х выписан с пристальным вниманием к мельчайшим деталям, а Клайв Оуэн, номинант на «Оскар» за «Близость» и лауреат премии Американской гильдии кинокритиков за «Госфорд-парк», косплеит Богарта с тщанием профессионала: резкие морщины, опасная грация движений, узнаваемый взгляд исподлобья. Дойдет ли дело до прилипшей к губе сигареты, непременно посмотрим: сериал однозначно стоит зрительского внимания.

«Прелесть»

18 января, Premier

25-летний угонщик Цыган (Федор Федотов — «Серебряные коньки», «Мир! Дружба! Жвачка!») — провинциальный Робин Гуд. В своем небольшом городке он угоняет машины у богачей. Откуда в глухой провинции богачи, понятно: градообразующее предприятие здесь завод по переработке драгметаллов, а с него, кажется, не тащит только ленивый: сумма таинственно пропавшего исчисляется миллиардами , и слитки с фабричными клеймами местные бандюки пакуют в спортивные сумки плотненько. Брызгающая на слитки кровь неприятно удивляет несвежестью метафоры. Бывшие и нынешние владельцы завода в схватке за золото ружья, пистолеты и автоматы пускают в ход не глядя, так что неясно, какое нынче тут у нас тысячелетье на дворе — то ли лихие 90-е, то ли годы благополучия.

Сомнительными носителями нравственности высятся над бандитской кодлой угонщик Цыган, чей отец двадцать лет назад был убит за проклятое золото, и городской босс, экс-директор столь же проклятого предприятия Леонид Максимович в исполнении Олега Меньшикова. Выход постаревшего артиста в роли авторитетного бывшего хозяйственника с чугунным взглядом исподлобья, об который, кажется, и пули плющатся, возможно, единственная бесспорная удача сериала.

«Зорро»

19 января, ТВ-3

Народный мститель в черном с быстрой шпагой и верным конем — беспроигрышный источник кассовых сборов и восторгов публики. Об этом знали еще в 20-е, когда под маской скрывался корпулентный красавец Дуглас Фербенкс; знали и в 70-е, когда на тропу войны в южноамериканских прериях выходил Зорро в исполнении чувственного Алена Делона. Впрочем, Антонио Бандерас в «Маске Зорро» 1998 года был ничуть не хуже, что и доказал кассовый успех картины и вышедший семь лет спустя сиквел «Легенда Зорро», который, хоть и был с прохладцей встречен критиками, бюджет свой все же окупил неоднократно.