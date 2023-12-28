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В США досрочно освободили осужденную за убийство матери Джипси Роуз Бланшар

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Фото: ABC News
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Американка Джипси Роуз Бланшар, которая была осуждена за убийство своей матери, державшей ее в плену и выдававшей за тяжелобольную, досрочно вышла на свободу. Об этом 28 декабря сообщил телеканал ABC.

Женщина была приговорена к 10 годам тюрьмы в 2016 году, однако ее освободили на три года раньше предполагавшейся даты окончания заключения.

По данным департамента исправительных учреждений штата Миссури, женщину освободили из исправительного центра Чилликот в 3:30 по местному времени (12:20 мск).

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О том, что заключенную за убийство матери американку досрочно выпустят из тюрьмы 28 декабря, до этого, 28 сентября, сообщал портал TMZ. История Бланшар вызвала резонанс по всему миру и легла в основу нескольких телепроектов. По мотивам убийства были сняты художественный мини-сериал «Притворство» (The Act) и документальный фильм «Мертвая мамуля» (Mommy Dead and Dearest).

Мать девушки страдала делегированным синдромом Мюнхгаузена, из-за чего намеренно выдавала дочь за тяжелобольную. Женщина утверждала, что ее ребенок болен астмой, мышечной дистрофией, лейкемией и отстает в развитии. Поэтому, будучи ребенком, Бланшар по настоянию матери передвигалась на инвалидной коляске и питалась через зонд. Кроме того, девочке давали препараты, которые ухудшали ее здоровье, по этой причине мать Бланшар было сложно заподозрить в обмане. Женщина также скрывала от дочери ее возраст.

В 2012 году девушка начала общение в соцсетях с будущим бойфрендом Николасом Годеджоном, страдавшим рядом психических заболеваний и имевшим судимость за непристойное поведение. Спустя три года Бланшар предложила молодому человеку убить ее мать и тем самым освободить ее. Девушка впустила парня в дом, на время убийства она ушла в другую комнату.

После содеянного молодые люди скрылись с места происшествия, однако вскоре их удалось задержать. Обвинение определило инициатором заговора об убийстве Годеджона. В 2018 году суд приговорил его к пожизненному заключению. Бланшар, которой на сегодняшний день 32 года, изначально планировалось отправить в колонию до 2026 года.

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