Спортивный Новый год с «Известиями»

Шахматы

Чемпионат мира

Последний в 2023 году топовый спортивный турнир завершится в предпоследний предновогодний день. Проходящий на этой неделе чемпионат мира по быстрым шахматам в Самарканде собрал многочисленных звездных гроссмейстеров. Уже определились победители в рапиде — россиянка Анна Бондарук среди женщин и норвежец Магнус Карлсен среди мужчин. А 29 и 30 декабря пройдет турнир по блицу. На этом и закончится весь ЧМ. Среди участников такие топовые российские шахматисты, как Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Ян Непомнящий, Александр Грищук, Владислав Артемьев, Евгений Томашевский, Пётр Свидлер, Данил Дубов.

29 декабря, 13:00, блиц, первый день. 20 декабря, 12:00, блиц, второй день. Конгресс-центр комплекса Silk Road Samarkand (Самарканд, Узбекистан). Прямые трансляции на сайте ФИДЕ

Хоккей

Регулярный чемпионат КХЛ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Хоккейный матч КХЛ Спартак - ЦСКА

Как всегда, КХЛ почти не отдыхает в Новый год, а в Рождество даже на сутки не прерывается. Последние матчи 2023-го пройдут 30 декабря. Центральными среди них будут «зеленое дерби» казанского «Ак Барса» и уфимского «Салавата Юлаева», а также противостояние ярославского «Локомотива» и московского «Динамо».

Возобновится регулярный чемпионат 3 января. И сразу же зрители увидят топ-встречу омского «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Яркий игровой день предстоит 5 января, когда состоятся два принципиальных матча. Петербургский СКА примет своего конкурента по борьбе за место в топ-4 Западной конференции «Локомотив», а в принципиальном московском дерби действующий обладатель Кубка Гагарина ЦСКА встретится с лидирующим в регулярке «Спартаком». Наконец, 7 января будет еще одно столичное дерби, в котором «Спартак» сыграет в гостях со своим главным преследователем «Динамо», а в Питере СКА примет лидера Восточной конференции магнитогорским «Металлургом».

30 декабря: 13:00, «Татнефть Арена» (Казань); 17:00, «Арена-2000» (Ярославль). 3 января, 14:00, «G-Drive Арена» (Омск). 5 января: 17:00, СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург); 17:30, «ЦСКА Арена» (Москва). 7 января, 17:00, «ВТБ Арена» (Москва); СКК «Ледовый дворец» (Санкт-Петербург). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «КХЛ ТВ», «КХЛ Прайм»

Теннис

Турниры ATP и WTA

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков Теннисистка Вероника Кудерметова

Пока большинство будет праздновать Новый год, лучшие теннисисты планеты выйдут из отпуска и начнут новый сезон. 31 декабря в Брисбене стартуют женский турнир WTA-500 и мужской ATP-250. В первом случае среди участников будут такие знаковые российские теннисистки, как Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Мирра Андреева и Анна Калинская.

У мужчин в этом же городе сыграют наши Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Александр Шевченко. С 1 января в новозеландском Окленде на женском WTA-250 на корт выйдут Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова и Элина Аванесян, а в Гонконге на мужском ATP-250 участие примут Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Павел Котов. Все четыре турнира завершатся 7 января.

31 декабря, 07:00, Брисбен. 1–7 января, 05:00, Брисбен, Окленд, Гонконг. Queensland Tennis Centre Теннис Центр (Брисбен, Австралия), ASB Tennis Arena (Окленд, Новая Зеландия), стадион «Балевади» (Гонконг, Китай). Прямые трансляции на сайтах ATP и WTA

Футбол

Европейские матчи с участием россиян

Фото: Global Look Press/Pawel Andrachiewicz Футболист Алексей Миранчук

Четыре российских футболиста выступают в топ-5 европейских национальных чемпионатах. Французский, в котором играют Александр Головин («Монако») и Далер Кузяев («Гавр»), на две недели ушел на паузу и в праздники не будет проводить матчи. Зато зрители могут увидеть Арсена Захаряна из «Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) и Алексея Миранчука из «Аталанты» (Бергамо). 30 декабря команда Миранчука примет в чемпионате Италии «Лечче», а 7 января ее ждет тяжёлый выезд в том же турнире к римской «Роме». Захарян и «Реал Сосьедад» 2 января встретятся дома в чемпионате Испании с «Алавесом», а 7 января поедут в гости к «Малаге» на матч 1/16 финала Кубка Испании.

30 декабря, 14:30, «Аталанта» – «Лечче», стадион «Джевисс Атлети Адзурри» (Бергамо, Италия). 2 января, 21:15, «Реал Сосьедад» – «Алавес», «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). 7 января, 22:45, «Рома» – «Аталанта», «Стадио Олимпико» (Рим, Италия); 23:00, «Малага» – «Реал Сосьедад», стадион «Ла-Росаледа» (Малага, Испания). Прямые трансляции на «Матч ТВ», «Матч! Футбол 1», «Матч! Футбол 2», «Матч! Футбол 3»