Паром на Ольхон прекратит движение 31 декабря в Приангарье
Паромная переправа на остров Ольхон на Байкале прекратит работу 31 декабря. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на информацию дирекции автодорог.
На протяжении декабря работа переправы была значительно осложнена. Рейсы могли не совершаться из-за сложных погодных условий и ледовой обстановки. С 31 декабря перевозка отдыхающих и туристов будет полностью остановлена.
Навигация для маломерных судов на Байкале завершилась 25 декабря. Ограничение не распространяется только на транспорт аварийных и спасательных служб, а также судна, задействованные в работах по обеспечению безопасности граждан.