Профосмотры на время приостановили в поликлиниках Оренбурга из-за ОРВИ
В Оренбурге на время приостановили проведение профилактических осмотров в детских поликлиниках. Это связано с высокими показателями заболеваемости ОРВИ и гриппом среди несовершеннолетних.
Как пишет РИА «Оренбуржье», вести прием пациентов педиатрам помогают узкие специалисты. Каждая детская поликлиника получает 3,5 тыс. обращений в день, из них 2,5 тыс. — это вызов на дом.
Также принято решение временно перевести колл-центр на круглосуточный режим работы. В день обрабатывается около 5 тыс. вызовов. Ночные дежурства ввели и для неотложной помощи. При необходимости врачи выезжают на дом к детям с высокой температурой.
Рост заболеваемости ОРВИ во всех возрастных группах продолжался в Оренбургской области в период с 18 по 24 декабря. В основном жители региона болеют гриппом, сообщает Урал56.ру со ссылкой на региональный Роспотребнадзор. Рост числа заболевших ОРВИ зафиксирован в 34 районах региона. Региональный показатель заболеваемости превышен в Оренбурге и Соль-Илецке.