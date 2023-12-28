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Поэт и сценарист Юрий Арабов умер в своей квартире в Москве

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Фото: ТАСС/Дмитрий Фомичев
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Поэт и сценарист Юрий Арабов скончался в возрасте 69 лет в своей квартире в Москве на Сельскохозяйственной улице. Об этом 28 декабря сообщил источник «Известий».

Как уточняется, Арабов скончался 27 декабря. Его тело без признаков насильственной смерти обнаружила дочь.

На данный момент проводятся проверка.

Юрий Арабов родился 25 октября 1954 года. После окончания сценарного факультета ВГИКА дебютировал в кинематографе как сценарист фильма «Одинокий голос человека» в 1978 году. Был представителем метареализма в поэзии и организатором неформального клуба «Поэзия» в Москве. Написал сценарии к 20 кинофильмам. Являлся автором сценария ряда телевизионных проектов: «Дело о Мертвых душах», «Доктор Живаго», «Завещание Ленина».

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