В Тобольске обнаружено тело депутата гордумы Владимира Егорова
В Тобольске Тюменской области обнаружено тело депутата городской думы Владимира Егорова, сообщил 28 декабря источник «Известий».
По его словам, тело 46-летнего мужчины обнаружили 27 декабря во дворе дома по улице Кедровой. По предварительной версии, депутат мог выпасть из окна третьего этажа.
Погибший был замглавы Тобольской гордумы седьмого созыва и депутатом по одномандатному избирательному округу № 9. Также он являлся владельцем базы отдыха «Винокурово», уточняет «Газета.Ru».
Причины смерти депутата выясняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.