В МИЦ «Известия» рассказывают о безопасности в период новогодних праздников. Трансляция
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- В МИЦ «Известия» рассказывают о безопасности в период новогодних праздников. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» в четверг, 28 декабря, проходит пресс-конференция на тему: «Безопасность в период новогодних праздников».
О предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности в период новогодних праздников, правилах обращения с пиротехникой и гирляндами, а также о первой помощи при травмах и ожогах расскажут:
- Валерий Грибакин, советник директора Росгвардии, генерал-майор;
- Александр Бобров, заместитель начальника Главного управления – начальник Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Москве, главный государственный инспектор г. Москвы по пожарному надзору;
- Евгений Данилов, заместитель главного врача по медицинской части Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова.