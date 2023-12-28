Жителя Забайкалья оштрафовали на 1,4 млн рублей за добычу золота

Житель Забайкалья получил штраф в 1,4 млн рублей за незаконную добычу золота на ручье Дарасун. Об этом сообщило местное издание «Чита.ру» в среду, 27 декабря.

Местный житель из Тунгокоченского района занимался поисками золота еще в сентябре. Тогда он сумел добыть 321 г драгоценного металла путем просеивания гравия со дна ручья.

«Правоохранители изъяли у него добытое золото, а прокуратура возбудила дело об административном правонарушении», — сказано в материале.

Суд признал его виновным и назначил штраф. Добытое золото было передано в Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней России.

Ранее, 3 октября, сообщалось, что житель Амурской области пытался незаконно вывезти из Якутии 18 кг природного золота. Примерная стоимость драгметалла составила 107 млн рублей.