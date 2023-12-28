В посольстве РФ не увидели готовности Сербии к введению санкций

Белград не присоединится к санкциям Запада против России, заявил «Известиям» посол РФ в стране Александр Боцан-Харченко.

«Я не вижу каких-то признаков, которые бы говорили о том, что позиция Сербии могла бы измениться. Кроме того, в отношении санкций это подтверждает президент страны. Для Сербии это неприемлемо. Это был важный элемент его позиции как до, так и после выборов», — отметил посол.

По его словам, нет никаких признаков и для сворачивания прямого авиасообщения Сербии с Россией.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла России в Белграде «Известиям»:

«У оппозиции в Сербии был расчет на больший размах протестов после выборов»