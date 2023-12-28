В посольстве РФ рассказали о снижении товарооборота с Сербией

Товарооборот между Россией и Сербией составит в 2023 году порядка $3 млрд, сообщил «Известиям» посол РФ в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«В этом году он чуть меньше, чем в прошлом. Я думаю, что он будет где-то около $3 млрд. Это тот уровень, за пределы которого мы бы могли выйти», — рассказал дипломат.

По словам посла, потенциал для расширения товарооборота между странами большой, однако его развитие сдерживается из-за соседей Сербии, присоединившихся к санкциям против РФ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла России в Белграде «Известиям»:

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