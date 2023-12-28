Время победы

Не будет преувеличением сказать, что ключевые моменты мирового развития в уходящем году определялись на линии соприкосновения в рамках СВО на Украине.

Конечно же, это отнюдь не единственный вооруженный конфликт в мире. Однако именно действия Запада, раздувшего эту изначально локальную ситуацию до экзистенциального и апокалиптического уровня, привели к тому, что многое стало определяться именно ходом боевых действий. Идет ли речь о судьбе доллара или о цене на нефть, о договорах в сфере стратегической безопасности или о дискуссиях на тему будущего ООН, о выборах в отдельных государствах или о конфликтах внутри Евросоюза, о взаимоотношениях мировых Севера и Юга или о развитии новых международных структур — все это в буквальном смысле сегодня решают наши мужественные солдаты и офицеры в зоне боевых действий, за что им низкий поклон. Не первый раз в истории наши воины определяют облик будущего мира, но все мы понимаем, насколько велика цена их подвига.

То, чего им уже удалось добиться по итогам года, не может не впечатлять. Когда в январе был взят Соледар, стало понятно, что 2023-й не станет годом публично обещанного украинского триумфа, а окончательный провал бесконечно откладываемого с весны контрнаступа привел к заметной смене настроений в кругу спонсоров киевского режима. Еще в начале года они всерьез обсуждали, что именно они будут делать с «потерпевшей стратегическое поражение» Россией, в каких «карманных» трибуналах судить и какие репарации требовать. Вместо всего этого, как написала в начале декабря New York Times, Украина совместно с США разрабатывают стратегию, главная цель которой — удержать территории, контролируемые ВСУ.

Беспрецедентная санкционная война, развязанная против России, вместо «показательной порки», которую должны были провести в назидание всем «ревизионистским державам», получила прямо противоположный эффект: именно в 2023 году фактически появилось и прочно утвердилось в политическом лексиконе понятие «мировое большинство».

Это еще не организованное сообщество, но уже фактор, значительно влияющий на глобальные процессы и все больше осознающий собственные интересы. Этому большинству противоречит однополярная модель мирового управления, все угрозы и перекосы которой вскрылись именно «благодаря» антироссийским санкциям. Уже всем очевидно, что международные финансовые институты и платежные системы вовсе не нейтральны; что держатели основных резервных валют активно задействуют их в собственных политических целях; что монополии в различных сферах, от составления рейтингов и вручения премий в области культуры до страхования грузоперевозок — все это работает на один мировой полюс, который и вепонизировал это против России.

По сути, Запад сам привел в движение те мировые силы, которые могут похоронить его мировое господство. Очевидно, что мировое большинство, пока еще достаточно аморфное и пестрое, не является каким-то антизападным по своей сути, как оно не является и каким-то «про»: прокитайским или пророссийским. Но оно, во-первых, достаточно окрепло (экономически, политически, демографически, дипломатически) для того, чтобы формулировать свои цели и интересы, и, во-вторых, осознает важность момента, когда именно голоса стран бывшего так называемого «третьего мира» порой становятся решающими во время голосований и в процессе формирования мировой повестки в целом.

Двукратное расширение БРИКС, как и наличие почти трех десятков стран, тяготеющих к объединению — несомненно, показатель укрепления глобальных структур, не подконтрольных Западу, как и очевидного запроса на такие структуры. Показательным было и то, как премьер-министр Индии Нарендра Моди не позволил Западу протащить на саммите G20 конфронтационную резолюцию и «украинизировать» повестку организации.

Если Запад пытается по привычке дробить, подкупать и шантажировать незападное сообщество, то есть разделять, чтобы властвовать по-прежнему, то у многополярно ориентированных сил миссия прямо противоположная: консолидировать и институциализировать мировое большинство. Примирять, а не разделять.

И 2023 год отметился в этом смысле важными событиями в сфере дипломатии, связанными с одним регионом. Китаю в марте удалось помирить некогда заклятых противников Саудовскую Аравию и Иран, подписавших соглашение о возобновлении дипломатических отношений. А вот крупнейшая дипломатическая инициатива администрации президента США Джо Байдена по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем потерпела крах после резкого обострения палестино-израильского конфликта в октябре, когда Белый дом полностью встал на сторону еврейского государства с его неизбирательными атаками против мирного населения.

Но это не единственный репутационный удар для США и коллективного Запада с примкнувшей к нему Украиной. Считаю, что было минимум три важных провала и на европейском «театре военных действий» гибридной схватки Запада с Россией.

Во-первых, это, конечно же, судьба Минских соглашений и истинная роль Запада в их срыве, о которой стало окончательно известно именно в 2023 году из уст посвященных политиков. Все это время против России вводили санкции, цинично обосновывая их невыполнением Москвой Минских соглашений, которые сами западные гаранты считали ширмой для ускоренного вооружения Украины.

Во-вторых, это шокировавшая весь мир украинская инсценировка в Буче. Разумеется, никакого реального расследования, никаких ответов мировому сообществу, никаких фамилий, причин смерти так и не прозвучало. Но свою миссию постановка выполнила — Россию максимально демонизировали, а с подачи тогдашнего британского премьера Бориса Джонсона под предлогом именно Бучи были сорваны стамбульские российско-украинские договоренности. Будем называть вещи своими именами: этот политик теперь также несет прямую ответственность за последующие многочисленные жертвы конфликта.

Наконец, в-третьих, все более очевидная роль Запада и конкретно США в подрыве труб «Северного потока», о чем писали авторитетные эксперты. Неуклюжие попытки свалить все на каких-то украинских «яхтсменов-одиночек» лишь усиливают ощущение репутационного провала Вашингтона.

Нарастающая беспомощность европейских лидеров и Евросоюза в целом, который и по потокам не смог сказать ничего вразумительного — также одна из примет года. Стало понятным, что подлинная сила Европы определялась не ее трансатлантическими связями, а ее отношениями с Россией. Зонтик безопасности от США обернулся утратой субъектности ЕС и деградацией европейских держав, еще недавно задававших тон в мировой политике. Бездумно следуя в русле политики Вашингтона, они сейчас гордятся своей консолидацией на антироссийских — а на деле на антиевропейских — позициях, и всерьез считают стремление ручных элит Украины или Молдавии в НАТО и ЕС эпохальным достижением. И это на фоне потери России — даже не рынка, а населения — на десятилетия, если не навсегда.

Изначальная ставка (она и на сегодня — главная) на внутренние перемены в России, в результате которых должны были прийти к власти прозападные политики, зашла в тупик. Такой курс внутри РФ сегодня означал бы тотальное противоречие Конституции страны и совершение уголовных преступлений, учитывая планку западных требований к стране. А когда влиятельные политики публично заявляют, что инвестиции в смерть русских — «лучшее из возможных вложений», все это слышат и оценивают не столько в Кремле, сколько на огромной территории от Калининграда до Камчатки. Такую «прививку от Запада» россиянам не делали уже давно.

Продолжала деградировать сфера контроля над вооружениями. В 2023 году Россия приостановила участие в Договоре СНВ-3; вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе и отозвала ратификацию Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний. В условиях кратно выросших стратегических угроз для РФ от государств, открыто поставивших задачу нанести ей стратегическое военное поражение, допускать какие-то проверки и ограничения было бы, по меньшей мере, странно.

Для Совета Федерации этот год был ударным и столь же важным, как и для всей страны. Проделана огромная работа по интеграции воссоединенных регионов в правовое, юридическое, социальное, экономическое поле страны. Принято более 50 законов, и основное дело можно считать сделанным.

В соответствии со своими полномочиями палата приняла 7 декабря 2023 года Постановление N 678-СФ «О назначении выборов Президента Российской Федерации», которые пройдут 17 марта 2024 года. Планируем пригласить иностранных наблюдателей и уже начали соответствующую работу.

В эту сессию завершилось парламентское расследование обстоятельств, связанных с созданием биолабораторий на Украине, и соответствующая комиссия палат Федерального Собрания, которую я возглавлял от Совета Федерации, представила весной итоговый доклад.

Особо отметил бы важный культурно-образовательный проект «Поезд памяти» под эгидой Совета Федерации, в котором в уходящем году приняли участие старшеклассники из четырех дружественных стран — России, Белоруссии, Армении и Киргизии. Рассчитываем к следующему году еще больше расширить круг участников.

Сегодня, в преддверии Нового года, все размышляют о будущем. 2024-й год может оказаться решающим во многих отношениях. Это касается и знаковых выборов в разных странах. В том числе в странах мирового большинства — в Индии, Пакистане, Бангладеш, ЮАР, Индонезии, Египте и других. Из всех меньше всего ожидаю от выборов в Европарламент. И потому, что он мало что решает сегодня. И потому, что до отрезвления политиков там пока далеко. Единственный нюанс — насколько альтернативные силы смогут дать бой резко теряющим популярность либерал-центристам.

Помимо нашей страны, где центральным событием года станут президентские выборы в марте, большую роль будет играть голосование в США, где накал страстей нарастает с каждым месяцем, и одна из ключевых тем — Украина. Настроения явно поменялись, а когда из уст Байдена вместо обычного: «будем помогать столько, сколько понадобится», прозвучало: «столько, сколько сможем», уже все поняли, что победных фанфар в следующем году не ждут и в Вашингтоне.

Но важным для достижения всего этого является, конечно же, победа России. Поэтому вернусь к тому, с чего начал: сегодня историю творят наши ребята на передовой. Их дело правое, а потому они точно победят. Пусть Новый год будет годом победы для них и для всех нас!

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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