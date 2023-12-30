Падение Зеленского

В 2024 году истекает срок полномочий президента Украины Владимира Зеленского, однако проводить выборы Киев, по-видимому, не намерен, объясняя это действием в стране военного положения. Как представляется, такая ситуация чревата для Зеленского стремительной утратой легитимности. Находиться у власти дольше установленного срока может себе позволить лишь тот политик, который отвечает ожиданиям большинства населения. Если же его популярность ослабевает, то он моментально превращается в глазах своего народа в узурпатора.

Есть основания полагать, что в 2024 году рейтинг Зеленского будет падать. Это связано прежде всего с непопулярными поправками в законодательство о мобилизации, внесенными кабинетом министров Украины в Верховную раду с подачи президента. Расширение круга лиц, подлежащих оправке на фронт, дестабилизирует ситуацию в стране. Во-первых, украинские граждане будут массово снимать наличные деньги с карт и счетов, что приведет к коллапсу банковской системы. Во-вторых, начнутся увольнения и переход на работу по серым схемам, в связи с чем государство недополучит немалую часть налогов. В-третьих, еще больше усилится эмиграция (в том числе женщин), причем желающим покинуть страну придется преодолевать сопротивление пограничников, что может привести к прямому столкновению граждан с представителями власти. При таком раскладе Владимиру Зеленскому будет сложно рассчитывать на поддержку большинства украинских граждан.

При этом без драконовских мер, направленных на мобилизацию нескольких сот тысяч человек, Киев объективно не может обойтись. В ходе неудачного контрнаступления Вооруженные силы Украины понесли серьезные потери, которые нужно восполнять. Ответственность за непопулярные решения президент Украины намеревается возложить на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, однако тот грамотно обороняется, заявляя, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тыс. человек, о чем публично заявлял Зеленский. Разгорающийся на наших глазах конфликт президента с главкомом — еще один фактор снижения популярности Зеленского, поскольку при выборе между ним и Залужным большинство украинцев, согласно социологическим опросам, предпочтет второго.

Международная обстановка также складывается не в пользу Зеленского. Запад устал от назойливого украинского президента, постоянно требующего помощи, и в 2024 году это станет заметно всем. Собственно, уже сейчас эта усталость не скрывается — конгресс США ушел на рождественские каникулы, так и не согласовав новую финансовую помощь Украине. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер предложил Киеву отказаться от потерянных территорий ради прекращения огня. Скорее всего, позиция главы немецкого региона станет генеральной линией Запада в следующем году — Киев будет принуждаться своими же союзниками к переговорам с Москвой и признанию территориальных приобретений России.

Для Владимира Зеленского согласие на переговоры с российской стороной и признание новых политико-территориальных реалий будет означать потерю лица. Неопытный президент Украины сам загнал себя в такую ситуацию: сначала он подписал указ, декларирующий невозможность ведения переговоров с Россией, пока ее президент — Владимир Путин, а потом с упорством, достойным лучшего применения, твердил о выходе на границы 1991 года как об обязательном условии для начала разрешения конфликта дипломатическим путем. Отход Зеленского от представленных им самим принципов станет очередным ударом по репутации действующего украинского президента.

Безусловно, Зеленский будет до последнего пытаться увернуться от переговоров с Кремлем и выполнения российских условий, однако это едва ли удастся. После провала украинского контрнаступления стратегическая инициатива перешла к Вооруженным силам России, линия фронта в 2024 году, с большой долей вероятности, будет меняться не в пользу Украины. Ждать спасения от Запада Киеву уже не приходится. Во-первых, западное вооружение не помогло ВСУ прорвать российскую оборону, и нет никаких оснований полагать, что оно поможет сдержать наступление наших войск. Во-вторых, Украина окончательно превратилась в разменную монету во внутриполитической борьбе республиканцев и демократов в Америке, поэтому финансовая помощь от США будет неизбежно иссякать. Если же в ноябре 2024 года победу на выборах президента США одержит Дональд Трамп, то у нынешнего президента Украины не останется ни одного шанса избежать унизительных для себя соглашений с Россией.

Таким образом, наступающий год обещает быть для Владимира Зеленского чрезвычайно неблагоприятным. Единственный совет, который может дать украинскому президенту беспристрастный политолог, — все-таки назначить выборы на 31 марта 2024 года, как того требуют Конституция и законодательство страны, и не выставлять на них свою кандидатуру, дав возможность украинскому народу избрать более прагматичного и дальновидного руководителя. Однако вероятность того, что господин Зеленский прислушается к этому совету, крайне мала. Президент Украины слишком много раз проявлял себя в качестве политика, неспособного адекватно оценивать реальность и принимать взвешенные решения.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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