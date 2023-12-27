Российский сценарист Юрий Арабов умер на 70-м году жизни

Российский сценарист, заслуженный деятель искусств РФ Юрий Арабов умер на 70-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России в среду, 27 декабря.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — сказали ТАСС в организации.

Арабов родился 25 октября 1954 года в Москве. За годы своей творческой деятельности он стал автором сценариев ко множеству советских и российских картин, среди которых фильмы кинорежиссеров Александра Сокурова, Александра Прошкина, Николая Досталя и многих других.

В августе 2022 года Арабов дебютировал на Московском кинофестивале как режиссер с фильмом «Гирокастра».