Новый спорткомплекс с бассейном построят в Мурманске

В Мурманске построят трехэтажный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном. Соответствующее соглашение было подписано 26 декабря, сообщил губернатор Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Бассейн станет вторым спортивным комплексом, строительство которого будет запущено в рамках концессии с финансовой поддержкой Минвостока в рамках единой арктической субсидии», — рассказал политик.

В здании комплекса разместят плавательный бассейн с семью 25-метровыми дорожками, малую чашу бассейна, а также залы для подготовительных занятий и тренажерный зал.

Как уточняет ИА «Би-порт», под строительство выбран участок на Кольском проспекте в Первомайском округе в районе дома № 91/1. Предполагается, что такое расположение объекта обеспечит его высокую посещаемость.