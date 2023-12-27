На поезде и велосипеде: Тверская область на выставке «Россия» продемонстрировала, чем гордится регион

26 декабря на выставке-форуме «Россия» прошел День Тверской области. Представители региона показали в Москве лучшее: на стендах открылись живописные места и достопримечательности Верхневолжья, технические достижения и инновации, особенности местной культуры и истории. Центральной частью экспозиции стал интерактивный тренажер — кабина машиниста поезда «Иволга 3.0», который выпускает Тверской вагоностроительный завод. В нем посетители могут совершить виртуальное путешествие по старинным городам области. Чем еще запомнился этот день на ВДНХ — в материале «Известий».

Виртуальные путешествия

Возле кабины машиниста поезда «Иволга 3.0» особенно много народу: попробовать себя в необычной роли хочется и детям, и взрослым. Приборная панель ровно такая же, как в действующих поездах Тверского вагоностроительного завода — флагмана отрасли. Здесь можно привести в действие пару рычагов и переключателей и «поехать» в виртуальное путешествие. Мультимедийный экран покажет пейзажи старинных городов Верхневолжья — Твери, Осташкова, Торжка и Ржева.

«Иволга» — ядро экспозиции Тверской области, но создатели приготовили немало других интерактивов, рассказывающих о регионе.

Фото: ТАСС/China News Service/VCG/Tian Bing

Одни гости выставки отправились на VR-экскурсию по проектам будущего: им показали, как в 2024-м будет выглядеть древний Торопец, как изменится фабричный комплекс «Морозовский городок» в Твери и что сделают в туристско-рекреационном кластере «Волжское море» в Завидово. Другие посетители виртуально прогулялись на велосипедах по знаковым местам Верхневолжья. Третьи в режиме онлайн собирали поезд «Иволга» и заглядывали внутрь современного ноутбука «Аквариус», который производят в регионе.

В день Тверской области на стенде прошло несколько мастер-классов, на которых можно было своими руками сделать карамельную конфету, куклу-стригушку или раскрасить деревянную игрушку. Посетительница павильона Татьяна рассказала «Известиям», что их с внучкой привлекли эти активности.

— Мы пришли посмотреть выставку и остановились здесь, потому что внучка захотела сделать себе куклу. Очень всё понравилось, ведущие веселые, стенд красивый. В кабину машиниста еще не попали, но собираемся. Внучка успела на велосипеде прокатиться, на экранах показывают разные красивые виды, — поделилась она впечатлениями.

Студента Максима тоже задержали у стенда виртуальные развлечения, но не только: он целенаправленно пришел посмотреть на достижения родного региона.

— Я сам из Тверской области, и, конечно, было интересно сюда прийти, особенно в день региона. Очень понравилась кабина машиниста: есть ощущение, что ты реально едешь по «железке». В VR-шлеме тоже было круто. На мой взгляд, хорошо сделали. И вообще весь стенд отличный, на фоне других выглядит достойно, чему я очень рад, — рассказал он.

Достижения региона

Перед представителями Тверской области, как и перед другими, стояла непростая задача — показать всю суть региона в одной экспозиции. Это и природные богатства Верхневолжья, и технологические, промышленные достижения, и памятники истории и культуры. Гостям выставки рассказали о ключевых вещах.

Например, в регионе успешно развиваются современные отрасли промышленности и реализуются масштабные инвестиционные проекты. Помимо Тверского вагоностроительного завода, который сегодня производит скоростные поезда «Иволга 3.0» и «Иволга 4.0», полностью изготовленные из отечественных комплектующих, это еще несколько производств. Речь идет в том числе об «Аквариусе» — лидере в сфере отечественного ИТ-оборудования. Он войдет в крупнейший в России производственный кластер в сфере информационных технологий, который сейчас формируется в Тверской области.

Немало внимания уделяется и сельскому хозяйству региона. Тверская область занимает первое место в ЦФО по индексу производства сельхозпродукции. Своими достижениями поделились крупные местные производители — «Агрофирма Дмитрова Гора» (разведение молочного крупного рогатого скота, производство молока и цельномолочной продукции), «Коралл» (животноводческий комплекс, производство мясной продукции, завод по производству комбикормов) и «РУМЕЛКО-АГРО» (молочное животноводство и растениеводство).

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Организаторы рассказали и о крупных инфраструктурных проектах. К примеру, в регионе ведутся масштабный ремонт существующих и строительство новых автомобильных дорог. Одна из ключевых — участок скоростной трассы М-11 «Нева» (северный обход Твери). Это современная четырехполосная магистраль с транспортными развязками, искусственными сооружениями и площадками для отдыха. Она позволит напрямую соединить Москву и Санкт-Петербург, сократив время в пути между столицами с 6 до 5 часов.

Кроме того, в регионе реализуется масштабный проект по возведению Западного моста через Волгу, завершается строительство современного речного порта в Завидово, который станет сердцем водного туризма в Центральной России.

— Сегодня при поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Тверской области реализуются масштабные инфраструктурные проекты. Это дороги и мосты, больницы, поликлиники, детские сады и школы, газификация всех муниципальных образований. Уверен, что после знакомства с достижениями Верхневолжья посетители обязательно влюбятся в наш прекрасный регион, приедут к нам отдыхать, а кто-то и жить, трудиться и развивать бизнес, — рассказал губернатор Тверской области Игорь Руденя, презентуя регион.

Особый упор в регионе делают на строительстве социальных объектов. В Твери работает оснащенная самым современным медоборудованием детская поликлиника, построены и введены в эксплуатацию два современных детских сада «Чебурашка» и «Умка», а также новая школа в микрорайоне Брусилово с тренажерным залом и бассейнами. Открыты три поликлиники — две детские в городе Кимры и одна в Старице.

Спортивные объекты тоже активно строятся и модернизируются: уже открылась гребная база на Тверце общей площадью более 4 тыс. кв. м, на которой можно тренироваться круглый год. Еще одну базу скоро запустят на Волге.

— Мы постоянно считаем, сколько уезжает, сколько остается. Тверь не растерялась, не превратилась, как говорил Пушкин, в прихожую. В непростых условиях удается успешно решать задачи и гордиться своей малой родиной. Убежден, Тверь еще проявит себя самым лучшим образом. Всё для этого есть«, — отметил депутат Госдумы Владимир Васильев.

Конечно, в области не забывают о туристическом потенциале Верхневолжья, и небезосновательно: власти региона бережно сохраняют местное культурное и историческое наследие. Один из ярких примеров — возрождение Спасо-Преображенского кафедрального собора, заложенного в 1285 году святым благоверным великим князем Михаилом Ярославичем Тверским и первым тверским епископом Симеоном. Шесть с половиной веков он был главным кафедральным храмом города и духовным символом тверской земли. Первое здание, построенное после татаро-монгольского нашествия, взорвали в 1935 году.

Отстраивание собора на историческом месте началось в 2014 году. Уже завершен монтаж иконостаса, благоустроена площадь перед храмом и установлена бронзовая скульптура святителя Симеона и молодого князя Михаила Тверского.

— Это очень большая ответственность — представлять исторически значимый, великий регион Центральной России, который является ключом к истории Санкт-Петербурга и Москвы. Очень много выдающихся людей и людей, которые занимали, занимают и, наверное, будут занимать государственные должности, имеют корни в Тверском регионе или родились там. Очень важно посещать территорию Верхневолжья, так как здесь можно получить ответы на многие вопросы об истории нашей страны. Это и период раннего Средневековья, и период развития Российской империи, и советское время, — сказал губернатор региона Игорь Руденя.

950-летие Торопца

Отдельная часть Дня Тверской области была посвящена 950-летию Торопца. Юбилей города станет одним из главных событий Верхневолжья в 2024 году. К празднику закончат 45 проектов по обновлению социальной, дорожной, коммунальной и туристической инфраструктуры, а также сохранению исторического облика и благоустройству общественных пространств.

В Торопце уже отреставрировали памятник Учителю и установили скульптуру Святителя Тихона. Народный художник России Андрей Ковальчук работает над монументом Александру Невскому. Его разместят в сквере у Корсунско-Богородицкого собора. Именно в этом городе знаменитый русский полководец венчался с полоцкой княжной Александрой. По преданию, невеста подарила городу его главную святыню — Торопецкую Корсунскую икону Божией Матери, в честь которой и был построен собор. Впоследствии князь освобождал Торопец от литовских захватчиков.

Кроме того, приведут в порядок территорию у Спасской церкви, переоборудуют все линии электроснабжения на Базарной площади, чтобы создать так необходимое горожанам «чистое небо» — без проводов над головами. Здесь же создадут информационный центр для туристов и обустроят стилизованные торговые ряды.

В соответствии с распоряжением президента Российской Федерации Владимира Путина подготовка к торжеству координируется на уровне правительства РФ.

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников