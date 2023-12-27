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Ок, Азия

Спортивный журналист Константин Алексеев — о китайском вызове Леонида Слуцкого
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Леонид Слуцкий назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа», сообщается на официальном сайте китайской команды. Российский специалист приступит к работе 1 января. Последним клубом Слуцкого был «Рубин», из которого он ушел в ноябре 2022 года. В тренерской карьере он трижды становился чемпионом России, дважды выиграл Кубок России и Суперкубок России с ЦСКА, работал со сборной страны в заключительной части отборочного цикла и в финальном турнире Евро-2016. За границей Леонид Викторович тренировал клуб английского чемпионшипа «Халл Сити» (2017 год) и «Витесс» из Нидерландов (2018/19). Теперь попробует свои силы в Китае.

На мой взгляд, это идеальный расклад. Трудно было поверить, что в России Слуцкому сейчас доверят серьезную команду. По двум причинам.

После ухода из ЦСКА Леонид Викторович не убеждал. Ни в «Халле», ни в «Витессе», ни в «Рубине». Вылететь из премьер-лиги с возможностями Казани — это надо было сильно постараться, даже с учетом отъезда легионеров. У «Ростова» и «Краснодара» тоже все разбежались, но их корабль и не думал тонуть, здесь же судно быстро пошло на дно. А разве до этого было все здорово? Со всеми звездами, включая Хвичу Кварацхелию, Филипа Уремовича, купленных за €6,5 и €7 млн Сеада Хакшабановича и Андреса Дрейера, команда зимовала в трех очках от зоны стыков.

Вылет в ФНЛ — серьезный удар по репутации, после которого любой работодатель сто раз подумает, прежде чем пригласить Слуцкого. Тем более когда есть и вторая причина быть осторожным.

Леонид Викторович уж слишком вжился в роль шоумена. И если раздел интервью с тренерами можно смело заносить ему в плюс, то развлекательный формат получился с большим перебором. Матерщина в запредельных объемах, шутки ниже пояса, пародия на Артема Дзюбу из его самого знаменитого ролика — все это заставляло лишь недоуменно пожимать плечами. Окей, хайп, количество просмотров, попытка понравиться молодежной аудитории — нормально для стендап-комика, но токсично для действующего тренера. Представьте себя на месте босса клуба: на роль ведущего клубного ТВ вы, возможно, возьмете человека с такими характеристиками, главным тренером — вряд ли. Особенно (и в первую очередь) с учетом сказанного в первом пункте.

Вам нужен результат. К кому пойдете: к Слуцкому, который, вылетев в ФНЛ, последние полгода занимался клоунадой, или к Черчесову с его чемпионствами в Польше и Венгрии, 1/4 финала ЧМ? На мой взгляд, даже обсуждать нечего.

Поэтому Китай — хороший вариант для Слуцкого. Да, в роли шоумена у него отличные перспективы, талант действительно есть, высокий спрос. Но в последнее время Леонида Викторовича стало явно меньше в медиапространстве. Возможно, наигрался. В этом случае «Шанхай Шэньхуа» дает шанс перезапустить карьеру.

Десятое место в Китае в прошлом году, пятое — в нынешнем (и путевка в Лигу чемпионов Азии). Добиться успеха с такой командой будет прекрасной рекомендацией для работодателей.

Хочется, чтобы у Слуцкого получилось и мы вновь говорили о нем как о большом специалисте.

Кстати, уже в феврале новый клуб российского тренера сыграет против «Зенита» на Кубке Рравноправия в Катаре.

Автор — руководитель отдела футбола «Спорт-Экспресса», бывший руководитель пресс-службы ФК «Динамо»

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора

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