Придуманный ажиотаж

Недавно в СМИ прокатилась волна публикаций на тему якобы бурного роста цен на софт российской разработки. Тональность высказываний была слишком эмоциональной, вплоть до паники. По моим наблюдениям, цены поднимаются, но по абсолютно объективным причинам и в адекватном диапазоне.

Появилась задача, которой раньше не существовало, — в кратчайшие сроки создать замену ушедшим с нашего рынка IТ-продуктам. Это резко взвинтило спрос на разработчиков, который и не думает падать.

Цифровизация в промышленности, социальном и госсекторе, ритейле, банковско-финансовой сфере буквально «высасывает» всех доступных кандидатов на рынке разработчиков. Людей не хватает, стоимость их труда улетает в стратосферу. Отсюда парадокс — появляются переоцененные специалисты, которые не всегда могут оправдывать результатами такие траты, а качественный продукт делать нужно.

Из-за таких «спецов» приходится затыкать образующиеся бреши деньгами на более способных коллег. Получается эффект снежного кома. В результате в 2023 году зарплаты разработчиков растут даже быстрее, чем в 2022-м.

Однако при всем при этом стоимость российского софта увеличивается темпами не более 5–15% в год, но отнюдь не на 50% или 100%.

Как сохранять адекватный ценник на ПО, если стоимость его разработки действительно растет как на дрожжах? Прежде всего маржинальность софтверных продуктов и в спокойные времена была высокой. Такая ситуация сохраняется и сейчас. Поэтому необходимости резко поднимать цены нет. Наоборот, это может отпугнуть покупателей, а также привлечь ненужное внимание Минцифры и ФАС.

Существует довольно высокая конкуренция среди вендоров. Их много, а продукты сопоставимы по возможностям. Откровенно доминирующих российских компаний в каком-то сегменте ПО мало. Да и явные лидеры стараются держать цены на лицензии стабильными, не пересматривая прайс-лист чаще, чем раз в год.

У таких «продуктов-монополистов» может дорожать стоимость внедрения и настройки. Это отчасти может объяснить разговоры «цены на российский софт взлетели до небес». Но на деле речь идет не о коробке с лицензией, а о стоимости проекта внедрения, например, 1С или нового офисного ПО в большой компании.

Сами же лицензии дорожают планово, в пределах инфляции и уровня роста зарплат, то есть в районе 15%. Обычная динамика, вне зависимости от уровня спроса на них.

Есть еще одно объяснение ажиотажа: эффект низкой базы, а точнее, полного отсутствия российского ПО в каком-то сегменте.

Поясню на примере. Приводится оценка эксперта, который сетует, что купить цифровую рабочую среду для сотрудника компании стоит несколько сотен тысяч рублей на человека. Или даже миллион. И это преподносится как иллюстрация «бешеного подорожания».

Однако задайте ему вопрос: «А что, западный софт для тех же нужд и целей стоил дешевле?» Мы что-то упустили, и продукты Microsoft, SAP или любые западные САПР-решения стоили «три рубля за километр»?

Конечно нет. Поэтому все ссылки на то, что российское ПО сопоставимого профиля и класса стоит ужасно дорого, можно смело умножать на ноль. Чем серьезней софт, тем он дороже. Чудес здесь не бывает. Однако сам факт выставления высокой цены на программный продукт не является свидетельством страшного тренда на удорожание.

В чем проблема? Если хотите дешево, идите в легкие облачные версии софта, которые стоят условные три рубля. Но, как только речь заходит о серьезных задачах — продуктах типа ERP- или BIM-систем с большим количеством пользователей, которые требуют полноценного кастомизированного внедрения под заказчика, проект сразу становится дорогим.

Впрочем, есть еще вариант. Традиции и культура софтверного «пиратства» в России богаты и укоренены в менталитете. Кстати, «пиратку» довольно успешно побороли в 2010-е годы. По крайней мере, на уровне среднего и крупного бизнеса из тени вышли практически все. Этому способствовали не только штрафы, но и разумная ценовая политика вендоров. Уход же производителей пробудит задремавшую склонность к «корпоративному софтверному флибустьерству».

Сами виноваты: на западное ПО наши компании подсаживались вендорами давно и планомерно, далеко не все смогут отказаться от привычных продуктов в один день. Причем многие организации и рады были бы заплатить, но просто физически не могут это сделать: санкции работают!

Однако установка пиратского ПО при запуске проектов по цифровизации с нуля не вариант. Слишком высоки риски уязвимостей, слишком критичны обновления и поддержка.

Что будет дальше в 2024 году? Успокою всех и сразу: большие скачки цен на отечественный софт невозможны в любых сегментах ПО. Рост себестоимости его создания в новом году будет компенсироваться расширением объема продаж (захват объемов рынка, освобождающихся уходом иностранных вендоров) и сокращением маржи компаний — запас для этого пока есть.

В полной мере будет масштабироваться весь набор маркетинговых стратегий продвижения продуктов. Скидки на оптовые пакеты лицензий, на длинные контракты с перспективой расширения проекта, на поддержку и прочее. Крупные компании будут получать от вендоров персонализированные скидки.

Задача № 1 для вендоров ПО — занять рынок, завоевать на нем прочное место в борьбе с массой конкурентов. Посмотрите, сколько наших стартапов появилось в сегментах ИБ, офисного ПО, виртуализации, систем учета, управления проектами — конкурировать они будут отчаянно, в том числе через демпинг. Такие окна возможностей открываются редко.

«Бешеное повышение цен» противоречит всей логике развития рынка и совершенно никому не выгодно. Компании конкурируют друг с другом довольно качественными продуктами, но делают это на очень ограниченном рынке.

Чтобы по-настоящему встать на ноги и получать необходимую маржу, нужно продавать в больших объемах, чем существующие сегодня в масштабах РФ. Тогда за счет масштабирования продукта компаниям будет проще отбивать вложения и конкурировать через функциональность и снижение цен.

Перспективы в этом направлении есть: ЕАЭС, СНГ, далее БРИКС, Северная Африка, Ближний Восток, Латинская Америка. Но для этого нужны политическая воля и договоренности на геополитическом уровне. IТ-бизнес сейчас формирует экспортный потенциал и будет готов к выходу на внешние рынки в самое ближайшее время.

Автор — генеральный директор компании CorpSoft24

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора