В Абхазии оппозиция собралась у парламента на акцию протеста
Вечером 26 декабря у здания парламента Абхазии несколько сотен людей заявили о начале бессрочной акции протеста: оппозиция выступает против ратификации соглашения о передаче в собственность РФ госдачи в Пицунде. Об обстановке на месте событий рассказала журналист Мария Матвиенко.
«У здания парламента собралось несколько сотен человек. Люди не расходятся: просто стоят, общаются, пьют чай, греются, хотя время уже за полночь», — поделилась она.
При этом Матвиенко отметила, что к зданию стянуты различные структуры — полицейские, медики и военные.
При этом, по информации ТАСС, общественный деятель Леван Микаа почеркнул, что митингующие не против самого соглашения — они выступают именно за изменение документа.
Соглашение о передаче в собственность РФ государственной дачи «Пицунда» было подписано 19 января 2022 года в Москве. После этого оно было передано в парламент Абхазии для ратификации. Оппозиционные организации и партии требовали от власти отзыва соглашения для внесения в него изменений, поэтому ратификация постоянно откладывалась.