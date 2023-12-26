Как освобождали Марьинку. Инфографика
Российские войска 25 декабря освободили город Марьинку в Донецкой Народной Республике. Благодаря этому удалось оттеснить украинскую артиллерию от Донецка.
Прорыв совершили штурмовые отряды группировки российских войск «Южная». Решающую роль во взятии города сыграли военные 150-й мотострелковой дивизии.
Марьинка расположена примерно в 5 км к юго-западу от столицы республики. В 2014 году город оказался на линии соприкосновения между украинской армией и военными ДНР. В течение следующих девяти лет Вооруженные силы Украины (ВСУ) создавали в Марьинке мощнейший укрепрайон с системой подземных ходов.
С марта 2022 года в Марьинке продолжались жестокие бои. Как отметил российский лидер Владимир Путин, взятие города позволит ВС России выйти на «более широкий оперативный простор». Это одно из ключевых направлений российской спецоперации.