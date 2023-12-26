Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Выброс пепла высотой до 2,8 км зафиксирован на вулкане Эбеко
Общество
ФСБ задержала подозреваемого в передаче Украине данных о военных объектах РФ
Экономика
Правительство продлило запрет на вывоз из РФ патронов и гильз
Мир
Орешкин рассказал о возможном переизбытке городской инфраструктуры в Китае
Общество
Дети из Мариуполя получили подарки от благотворителей «Елки желаний»
Общество
ФАС возбудила четыре дела в отношении производителей куриных яиц
Общество
Мишустин поручил создать оргкомитет по проведению Года семьи
Мир
В Росфинмониторинге отметили нежелание Европы принимать помощь от РФ
Общество
Суд освободил экс-губернатора Белых от наказания по делу о превышении полномочий
Мир
Южная Корея ограничит поставки еще 682 видов товаров в Россию
Политика
Политолог указал на ущерб имиджа Израиля с наступлением эскалации в Газе
Мир
МИД КНР раскритиковал санкции в отношении проекта «Арктик СПГ - 2»
Политика
Политолог подчеркнул важность развития отношений РФ с арабскими странами
Здоровье
Врач рассказал, как сократить риски травм при катании с горки
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль
Сюжет:

В Амурской области поймали черного лесоруба

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителя села Хохлатское Ромненского муниципального округа подозревают в незаконной рубке деревьев на территории Белогорского лесничества. Он причинил ущерб государству на сумму более 720 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области во вторник, 26 декабря.

Инцидент произошел 7 декабря 2023 года, пишет ИА PriamurMedia. По данным правоохранителей, 57-летний мужчина с двумя помощниками спилил в 476-м квартале 8-го выдела 59 берез, шесть осин и одну лиственницу. Разрешительных документов на рубку зеленых насаждений у него не было. Заготовленную древесину подельники намеревались вывезти на грузовике «ЗИЛ-131».

Черных лесорубов застали на месте преступления сотрудники полиции и лесничества, они и вызвали следственно-оперативную группу. Стражи изъяли у нарушителей порубленные деревья, три бензопилы и грузовик.

Возбуждено уголовное дело, отмечает Амурская служба новостей. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее, в ноябре, «Известия» выяснили, что новые штрафы до 500 тыс. рублей введут для борьбы с черными лесорубами. Такие изменения в КоАП уже одобрили в кабмине.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023