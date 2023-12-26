В Амурской области поймали черного лесоруба

Жителя села Хохлатское Ромненского муниципального округа подозревают в незаконной рубке деревьев на территории Белогорского лесничества. Он причинил ущерб государству на сумму более 720 тыс. рублей, сообщает пресс-служба управления МВД России по Амурской области во вторник, 26 декабря.

Инцидент произошел 7 декабря 2023 года, пишет ИА PriamurMedia. По данным правоохранителей, 57-летний мужчина с двумя помощниками спилил в 476-м квартале 8-го выдела 59 берез, шесть осин и одну лиственницу. Разрешительных документов на рубку зеленых насаждений у него не было. Заготовленную древесину подельники намеревались вывезти на грузовике «ЗИЛ-131».

Черных лесорубов застали на месте преступления сотрудники полиции и лесничества, они и вызвали следственно-оперативную группу. Стражи изъяли у нарушителей порубленные деревья, три бензопилы и грузовик.

Возбуждено уголовное дело, отмечает Амурская служба новостей. Фигурантам дела грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Ранее, в ноябре, «Известия» выяснили, что новые штрафы до 500 тыс. рублей введут для борьбы с черными лесорубами. Такие изменения в КоАП уже одобрили в кабмине.