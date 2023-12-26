Аналитики составили рейтинг продаж смартфонов в России в 2023 году
В этом году китайские бренды смартфонов впервые стали самыми популярными в объединенной розничной сети «Мегафона» и Yota. Как сообщили в пресс-службе оператора, на верхней строчке рейтинга — марка Realme с долей продаж в 20%.
На втором и третьих местах — Honor (19,4%) и Xiaomi (19%). Четвертую позицию также занимает китайский бренд Tecno с показателем 17%, далее следует Samsung (12%). Доля продаж Apple снизилась до 8%.
Самой популярной моделью 2023 года и лидером в ценовой категории до 20 тыс. рублей стал смартфон Honor X6 с памятью на 64GB. За ним идут смартфоны Realme C30s и Honor X8. В категории 20 тыс. — 50 тыс. рублей первое место занял Infinix Note 30 Pro. Лидером продаж среди смартфонов дороже 50 тыс. рублей стал Apple iPhone 13.
В прошлом и позапрошлом году лидерство делили между собой бренды Samsung и Xiaomi. Apple в 2022 году был на пятом месте, а в 2021 году — на третьем.
По словам директора департамента по стратегии и развитию продаж «Мегафона Давида Борзилова, «гиганты индустрии смартфонов Apple и Samsung планомерно теряют аудиторию поклонников в России». «Поставки устройств этих брендов по-прежнему осуществляются регулярно, но сказывается отсутствие маркетинговой активности и рост цен. В результате мы видим значительное сокращение доли рынка прежних лидеров», — констатировал Борзилов.