В столице пройдет международный фестиваль студенческого предпринимательства

В столице 26 января пройдет Московский международный фестиваль студенческого предпринимательства «Студфест». В программе — мастер-классы, встречи с бизнесменами, ярмарка вакансий с участием крупных работодателей, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«Ключевым событием фестиваля станет конкурс молодежных проектов. Начинающие предприниматели поделятся своими бизнес-идеями по таким направлениям, как информационные технологии, социальные инициативы, здоровье, наука и креативные индустрии. Авторы лучших предложений получат возможность доработать их вместе с наставниками и презентовать на главной сцене «Студфеста», — рассказала Сергунина.

Всего в конкурсе выделено пять направлений: «Инновационная Москва» посвящена решениям в области науки и техники, «Социальная Москва» — вопросам повышения качества жизни в городе, «Здоровая Москва» — правильному питанию и спорту. Также проекты принимаются в категориях «Креативная Москва» и «Цифровая Москва».

Принять участие в конкурсе могут москвичи от 14 до 35 лет, а также иностранные студенты, живущие в столице. Для этого нужно зарегистрироваться сайте фестиваля, подготовить и отправить организаторам видеовизитку, а также заполнить паспорт проекта в личном кабинете пользователя. Заявки принимаются до 5 января.

На следующем этапе эксперты в рамках онлайн-консультаций помогут конкурсантам сформировать бизнес-план продукта.

Финалистов объявят 20 января. После этого им предстоит под руководством наставников подготовиться к презентации, на которой будут присутствовать потенциальные инвесторы, заинтересованные в свежих решениях.



Кроме того, в рамках фестиваля состоится награждение победителей «Добровольного квалификационного экзамена — 2023».