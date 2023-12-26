В МИЦ «Известия» обсуждают события на Ближнем Востоке. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» проодит круглый стол на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года».
2023 год был для Ближнего Востока насыщенным событиями. Среди них — нормализация отношений Саудовской Аравии и Ирана, возобновление членства Сирии в Лиге арабских государств, беспрецедентная эскалация палестино-израильского конфликта. Каковы основные итоги 2023 года для Ближневосточного региона? Как события на Ближнем Востоке отразились на интересах России? Как будет развиваться палестино-израильский конфликт? Каких изменений в регионе можно ожидать в 2024 году?
Участники:
- Андрей Кортунов, научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД);
- Василий Кузнецов, заместитель директора по научной работе Института востоковедения РАН, член РСМД;
- Григорий Лукьянов, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН;
- Иван Бочаров, программный координатор РСМД.