В МИЦ «Известия» обсуждают события на Ближнем Востоке. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проодит круглый стол на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года».

2023 год был для Ближнего Востока насыщенным событиями. Среди них — нормализация отношений Саудовской Аравии и Ирана, возобновление членства Сирии в Лиге арабских государств, беспрецедентная эскалация палестино-израильского конфликта. Каковы основные итоги 2023 года для Ближневосточного региона? Как события на Ближнем Востоке отразились на интересах России? Как будет развиваться палестино-израильский конфликт? Каких изменений в регионе можно ожидать в 2024 году?

Участники: