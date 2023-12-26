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Участники «Путешествия в Рождество» сделают сигнализацию для склада Деда Мороза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Для участников фестиваля «Путешествие в Рождество» подготовили необычные мастер-классы: детей от 6 лет и подростков научат, например, делать простую электронную схему сигнализации для склада Деда Мороза и покажут, как создать механическую руку на основе экзоскелета — хвататель новогодних подарков.

Кроме того, желающие смогут создать светодиодные украшения на елку и собрать своего робота.

Мастер-классы проведут на площадке фестиваля на Вешняковской улице — там открыта научная станция молодежного инженерного центра МГТУ им. Баумана. Возможность изготовить здесь механические поделки будет у гостей фестиваля до 8 января.

Традиционный зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» в этом году посвящен истории Москвы. Он проходит с 15 декабря этого года по 8 января следующего на 36 площадках города. Всего в рамках фестиваля запланировано проведение более 4 тыс. мастер-классов. Также в программе — новогодние представления и ледовые шоу.

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