Вкалывают роботы: как цифровизация влияет на отношения пациентов и медучреждений

Цифровая среда в медицине, в частности в сфере ОМС, постепенно становится привычной реальностью, делая доступнее для россиян многие услуги. Электронные полисы и медкарты, сервисы по оценке риска хронических заболеваний и различные информационные системы — часть этой реальности. О том, какие задачи в сфере здравоохранения решает цифровизация, как она влияет на взаимоотношения пациентов и медицинских учреждений, о плюсах и возможных рисках, — в материале «Известий».

Прозрачность и доступность

Любые реформы в медицине, включая цифровизацию здравоохранения, должны соотноситься в первую очередь с ключевыми целями государства, касающимися заботы о его гражданах. Сейчас такие цели — это снижение смертности, повышение уровня жизни и активное долголетие. Эксперты уверены, что диджитализация медицины способна внести свой вклад в их достижение, повышая качество лечения и своевременность профилактики.

— Цифровизация здравоохранения — это один из драйверов его развития, — отмечает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв. — По результатам наших регулярных опросов мы видим, что электронные сервисы напрямую влияют на удовлетворенность населения системой, потому что помогают людям заботиться о своем здоровье, делая медицинскую помощь доступнее.

По словам эксперта, польза для пациентов очевидна: они могут получить доступ к электронной медицинской карте, прикрепиться к медицинскому учреждению, записаться на прием к врачу онлайн. Это серьезно экономит время всех участников процесса.

— Задачи цифровизации для профессионального сообщества понятны и уже давно реализуются, — отмечает в свою очередь генеральный директор СК «Альфастрахование-ОМС» Андрей Рыжаков.

Однако не менее важным моментом эксперт считает сохранение и развитие концепции взаимоотношений пациента и медицинского учреждения: «недопущение подмены понятий и замены принципов взаимоотношений цифровизацией».

— Речь идет о самой модели здравоохранения, которая во всех развитых странах построена на страховых принципах, подразумевающих наличие у гражданина независимого медицинского консультанта и адвоката, заинтересованного в интересах самого человека, а не медицинской организации, — объясняет Рыжаков.

Искусственный в помощь естественному

Кажется, что постепенно на смену человеку в здравоохранении приходят цифровые системы. Однако все свидетельствует, что искусственный интеллект вряд ли сможет полностью заменить человека. В ноябре Росздравнадзор впервые приостановил использование медицинской системы, которая на основе искусственного интеллекта выявляет патологии по снимкам КТ, с формулировками «в связи с угрозой причинения вреда жизни и здоровью» и «из-за отсутствия клинического эффекта и неоднократно выявленных дефектов». Эксперты согласны: всецело полагаться на искусственный интеллект, особенно в такой отрасли, как медицина, было бы слишком недальновидно.

Год назад глава государства Владимир Путин поручил Минздраву уделить особое внимание внедрению технологий искусственного интеллекта в медицине. Сегодня акцент все больше смещается в сторону аккуратного использования ИИ. «Искусственный интеллект не заменит медицинского работника или учителя. Однако он может служить их верным, эффективным помощником», — отметил президент в своем выступлении на конференции AI Journey в ноябре.

Контроль качества за человеком

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов уверен, что автоматизировать весь процесс экспертизы качества медицинской помощи в полном объеме — от отбора случаев для ее проведения до формирования экспертного заключения и разработки предложений по совершенствованию работы медорганизации — невозможно.

Автор цитаты В соответствии с нормами Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и приказа Минздрава России от 19.03.2021 N 231н, страховые медицинские организации защищают права граждан на получение медпомощи, в том числе проводят экспертизу качества медицинской помощи на основе оценки фактически предоставленной пациенту медпомощи и того, насколько она соответствует порядкам её оказания, клиническим рекомендациям и стандартам медицинской помощи, утвержденными Минздравом России.

— Абсолютно точно, что перевести ЭКМП в цифровую парадигму — задача не настолько элементарная, как может показаться с первого взгляда. Вычленить отдельные дефекты в том или ином случае оказанной медпомощи, наверное, можно. Но едва ли можно оценить ее качество, а тем более дать полноценное экспертное заключение на основе комплексного подхода, а также с учетом системности выявляемых при оказании медицинской помощи проблем, — рассуждает эксперт. — Особенно, если речь идет о сочетанных болезнях, сложных синдромах и диагнозах, отягчающих факторах, где машинные алгоритмы просто не в силах просчитать все комбинации и показатели, которые могут влиять на исход результата лечения.

Это та часть функционала страховых медицинских организаций, которую сегодня невозможно заменить или выполнять без участия врача-эксперта, считает вице-президент Всероссийского союза страховщиков.

— Поэтому я бы говорил о внедрении ИИ в помощь организаторам экспертизы и непосредственно эксперту для обеспечения полноты экспертных мероприятий, их риск-ориентированности и соответствия основным реперным точкам лечебно-диагностического процесса, и не более, — подчеркивает он.

Систематизация информации

Проведенное недавно общероссийское комплексное социологическое исследование «Оценка доступности и качества медицинских услуг по полису ОМС в РФ в 2023 году» показало некоторый скептицизм пациентов в отношении цифровых нововведений. Например, сегодня только 30% пользуются электронными медицинскими картами и лишь 15% — цифровыми полисами.

В Союзе пациентов отмечают, что в разных регионах интенсивность внедрения цифровых инструментов различается. Например, где-то электронные рецепты уже стали обыденной вещью, и ими охотно пользуются все категории граждан, так как это сокращает количество посещений медучреждений.

— А есть места, куда прогресс еще не добрался, и это сказывается на отношении пациентов — они демонстрируют меньше позитива в оценке происходящих в системе изменений. Поэтому сегодня важно обеспечивать равенство прав и возможностей на доступ к качественной медицинской помощи независимо от региона проживания человека, — подчеркивает Юрий Жулёв.

Фото: Всероссийский союз страховщиков По данным центра "Социальная механика"

При этом организации, входящие в систему ОМС, довольно интенсивно переносят свой функционал в цифровую среду. ГИС ОМС стала связующим центром и сделала удобным обмен информацией между всеми участниками процесса оказания медпомощи пациенту. В ее структуре создан федеральный регистр застрахованных и загружены данные более 144 млн россиян. Существует опция автоматического создания полисов ОМС для новорожденных, система ведет учет по оказанным отдельными медучреждениями услугам, постепенно подгружается медицинская документация и реестры счетов медорганизаций. Такие пилотные проекты уже запущены и апробируются в 10 российских регионах.

— Мы видим, как сегодня меняется функционал страховых медицинских организаций в системе ОМС. Совершенно очевидно, что рынок активно трансформируется и роль СМО активно расширяется в сторону все большей приоритезации пациентоориентированного подхода, и эта работа, включая вопросы совершенствования экспертной деятельности, в настоящее время проводится Минздравом России при непосредственном участии страхового сообщества, как наиболее приближенного к застрахованному лицу участника ОМС, — отмечает Дмитрий Кузнецов.

Путь развития

Генеральный директор СК «Альфастрахование-ОМС» Андрей Рыжаков считает, что в системе ОМС полномочий страховых компаний для защиты прав пациента и обеспечения ему качественной медицинской помощи пока недостаточно. И цифровизация способна перестроить систему взаимоотношений между пациентом и медицинской организацией. Эксперт считает оптимальным путем для этого — развивать инструментами цифровизации страховые принципы в медицине.

— Для этого нужно лишь не терять обозначенную законодательством систему взаимоотношений «медицинская организация — пациент —страховая компания». Предусмотреть в личном кабинете гражданина на портале «Государственные услуги» прямое обращение в его страховую медицинскую организацию за консультацией или с жалобой на больницу. С отраслевой точки зрения это открывает большие возможности сбора и обобщения информации о медицинских организациях, доступности медицинской помощи и сервисной составляющей, — делится своими мыслями Андрей Рыжаков.

Что касается цифровизации контрольно-экспертных мероприятий, то, по его мнению, нужно сохранять и развивать риск-ориентированный подход в проведении экспертизы страховыми компаниями.

— Акцент лучше сделать на более эффективное использование информации о выявляемых экспертизой недостатках в целях совершенствования качества медицинской помощи и оптимизации «клиентского пути» пациента, — подчеркивает эксперт.

При таком подходе пациент в идеале получит возможность из личного кабинета государственных услуг получать квалифицированную и юридически значимую поддержку от СМО при общении с больницей и получении медицинской помощи, он сможет сменить страховую компанию при желании и влиять таким образом на качество и доступность медицинской помощи.