Российский журналист Красовский попал в больницу

Российский журналист, бывший директор вещания на русском языке телеканала RT Антон Красовский сообщил о том, что он попал в больницу. Соответствующее сообщение накануне, 24 декабря, он опубликовал в своем Telegram-канале.

«Тут люди спрашивали: жив ли я, всё ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику», — написал он.

Он отметил, что уже приходит в себя.

Данную информацию в понедельник, 25 декабря, подтвердила главред телеканала RT Маргарита Симоньян. Она рассказала в своем Telegram-канале, что Красовский звонил ей и сообщил, что его состояние улучшается. Журналистка указала, что это был «действительно Красовский, а не кто-то вместо него».