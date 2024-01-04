Достигнув пика

В большинстве стран мира почти двухлетний цикл повышения процентных ставок находится на финальной стадии. Центральные банки, включая Федеральную резервную систему (ФРС) США и Европейский центральный банк (ЕЦБ), держат паузу в ужесточении своих монетарных политик. «Ястребиный» тон комментариев глав регуляторов постепенно смягчается, так как заявления о переходе к снижению процентных ставок хотя пока не на повестке дня, но уже как минимум начинают обсуждаться.

Следует ли Россия мировому тренду на постепенное смягчение денежно-кредитной политики? И да, и нет.

Отрицательно на него можно ответить, поскольку на последнем в 2023 году заседании совет директоров Банка России снова повысил ключевую ставку до 16%. С другой стороны — увеличили ее всего на 1 п.п., в отличие от решений в сентябре и октябре. То есть Россия всё же придерживается мирового тренда на постепенное смягчение денежно-кредитной политики.

Всего в 2024-м запланировано восемь заседаний по ставке.

Первое назначено на 16 февраля, второе заседание пройдет в марте. Глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в декабре 2023 года заявила, что ЦБ «близок к завершению цикла повышения ключевой ставки». Исходя из этого, можно предположить, что, если российская экономика до 16 февраля не столкнется с какими-то очень тяжелыми внешними вызовами (например, новыми жесткими санкциями), ключевая останется на уровне в 16% годовых как минимум до конца I квартала.

О снижении ставки в начале 2024 года говорить очень преждевременно, поскольку в России зимние месяцы — традиционно самые «инфляционные».

Также мы не ждем изменений ключевой и во II квартале. Замедление инфляции к лету вполне возможно. Но важным фактором этого станут как раз принятые в конце 2023-го хоть и жесткие, но своевременные меры ЦБ РФ, которые влияют на инфляцию, как и во всём мире, с определенным временным лагом.

Напомним, что ФРС, Банку Канады, ЕЦБ, Банку Англии и многим другим регуляторам пришлось более года повышать процентные ставки, чтобы замедлить рост инфляции, но результат стал заметен лишь во второй половине 2023-го, а таргеты до сих пор не достигнуты.

Соответственно, мы считаем, что в России эффект от повышений ключевой ставки ЦБ в 2023 году в виде снижения инфляции будет ощутим только к лету 2024-го.

В III квартале, по нашему мнению, ЦБ РФ может осторожно перейти к снижению ключевой. Возможно, что уменьшение показателя на 1–2 п.п. произойдет уже в июле или, в крайнем случае, в сентябре.

А вот в IV квартале не исключено, что ставку понизят сразу до 10,5% а то и вовсе до 10%. Мы даже не исключаем, что совет директоров Центробанка может собраться на внеплановое заседание, чтобы смягчить свою политику, если рост цен начнет резко замедляться.

Инфляция в России в наступившем году может снизиться, по нашей оценке, до 4,5–5%. Но вряд ли она дойдет до таргета в 4%. Этому будут препятствовать рост зарплат, индексация пенсий и пособий и в целом высокий уровень занятости в стране.

Соответственно, средний уровень ключевой может составить 13–13,5% годовых. Хотя показатель и снизят, но, скорее всего, он останется двузначным. Ниже 10% ставка опустится, по нашим ожиданиям, лишь в 2025-м.

За смягчением денежно-кредитной политики последует и сокращение ставок банков по вкладам и кредитам. Так что тем россиянам, которые собираются хранить свои сбережения в финансовых организациях и получать высокий процент, мы советуем открывать вклады уже сейчас, пока деньги предлагается разместить под 16% годовых и даже выше.

А тем, кто собирается взять кредит, если только не считать льготных ипотечных программ, лучше подождать до конца следующего года, когда проценты по займам снизятся.

Автор — ведущий аналитик Freedom Finance Global

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