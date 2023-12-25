Усвоить Восток

С 2022 года российский «поворот на Восток» становится все ощутимее. Уже в 2023-м укрепление сотрудничества с азиатскими партнерами подкрепляется статистикой: по результатам уходящего года взаимный товарооборот России с Китаем превысит $200 млрд, с Индией — $50 млрд, со странами Юго-Восточной Азии — $20 млрд. В прогнозах на 2024-й и вплоть до 2030-го планируется лишь расширение торговых и инвестиционных связей.

Китай

По результатам первых 10 месяцев 2023 года Россия уже обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Наша страна — вторая по продажам трубопроводного газа и угля и третья по поставкам СПГ. На перспективу Китай заинтересован лишь в росте закупок российских энергоресурсов. Дело в том, что республика всего на 25% может обеспечить внутренние потребности в нефти, на 50% — в природном газе, а уголь по-прежнему остается основой энергобаланса КНР.

Строится инфраструктура, способствующая беспрепятственной доставке энергоресурсов из России в Китай: это и нефтепроводы, и газопроводы (в частности, газопровод «Сила Сибири» был запущен в декабре 2019 года, активно обсуждается проект нового газопровода «Сила Сибири–2»).

В октябре 2023-го стороны договорились о дополнительных объемах газа в КНР, а также о новых поставках российской электроэнергии в объеме более 4 млрд киловатт-часов. Планируется организация совместных производств оборудования для ТЭК и освоение перспективных углеводородных месторождений.

Ожидается запуск первой линии «Арктик СПГ–2», с 2024-го начнутся отгрузки. Напомним, что первые партии российского СПГ от «Ямал СПГ» были поставлены в Китай еще в 2017–2018 годах и нашей стране уже удалось занять прочное третье место по продаже сжиженного-природного газа в КНР.

Не угасает интерес к сотрудничеству по «зеленой повестке». Прежде всего это совместные проекты в области мирного атома на китайских АЭС «Тяньвань» и «Сюйдапу».

Но энергетическим сотрудничеством российские торгово-экономические связи с Китаем не ограничиваются. Происходит диверсификация нашего экспорта в КНР. Динамично развиваются поставки агропромышленной продукции. Например, в 2024-м начнется продажа российской свинины. Этот вид мяса наиболее популярен в Поднебесной. Китайцы — крупнейшие покупатели российского мяса птицы (около 40% всех российских поставок направлены туда) и говядины (около 55% всего российского экспорта этой продукции отгружается в Китай). Причем запреты на поставки были сняты лишь в 2019-м и в 2020-м и в крайне сжатые сроки КНР стала основным покупателем этой российской продукции животноводства.

С мая 2023-го Россия может поставлять в Китай пшено и лекарственное сырье для китайской медицины, с декабря — не только свинину, но и корм для домашних питомцев, рынок которых в республике стремительно растет. Кукуруза, рис, соя, рапс теперь могу экспортироваться без ограничений из всех регионов страны.

В 2024 году в полную меру заработает наша зерновая сделка, подписанная в октябре 2023-го на 12 лет на сумму $25,7 млрд. Мы увеличим поставки зерновых, зернобобовых и масличных культур, особенно тех, в которых Китай испытывает серьезную потребность (соя и кукуруза).

КНР заинтересована в развитии собственного экспорта в Россию. Прежде всего это китайские автомобили. Кроме непосредственно поставок продукции местного автопрома, Поднебесная поможет российской стороне возобновить производство на «брошенных» Западом и их союзниками заводах.

Индия

Российский «разворот на Восток» не ограничивается Китаем. Индия — крайне перспективный партнер для России. Уже в 2022-м наш товарооборот увеличился более чем в 2,5 раза к 2021 году и составил более $35 млрд. За январь–сентябрь 2023 год объемы российско-индийской торговли превысили $50 млрд. Согласно прогнозам Русско-Азиатского деловой совета, совокупный российско-индийский товарооборот к 2030 году может достичь $100 млрд. Однако над структурой еще стоит поработать: пока в нашей торговле с этой страной превалируют российские поставки энергоресурсов, индийскую продукцию РФ закупает в крайне скромных размерах.

Россия и Индия уже накопили потенциал совместного сотрудничества. При содействии «Росатома» было завершено строительство АЭС «Куданкулам», при участии индийской государственной нефтегазовой компании ONGC происходило освоение нефтегазового месторождения «Сахалин–1», был реализован совместный проект разведки и разработки газового месторождения на шельфе в Бенгальском заливе. В тесном сотрудничестве с российской стороной планируется строительство еще шести атомных энергоблоков.

Юго-Восточная Азия

«Поворот на Восток» охватывает еще одну значимую группу дружественных России стран в Юго-Восточной Азии. В последние годы растут российские поставки и инвестиции в регион, развиваются проекты в области мирного атома и совместные разработки нефтегазовых ресурсов (например, на шельфе Вьетнама, в Индонезии).

В рамках экологической повестки государства Юго-Восточной Азии заинтересованы в увеличении российских поставок энергоресурсов. Некоторые партнеры РФ в ЮВА могут стать потенциально крупными импортерами нашего СПГ. Так, во Вьетнаме принят долгосрочный план развития энергетики, который подразумевает строительство 13 электростанций, работающих на сжиженном газе к 2030 году. Первая подобная электростанция планируется к вводу в эксплуатацию в конце 2024-го.

Одно из наиболее перспективных направлений — опять же проекты мирного атома. Особо стоит отметить российские усилия в этой области во Вьетнаме. Еще в 2002 году РФ подписала соглашение о сотрудничестве в области мирного атома с республикой, в 2010-м оно уже вылилось в соглашение о строительстве первой АЭС «Ниньтхуан-1» к 2020 году, но в 2016-м проект был приостановлен из-за нехватки финансирования с вьетнамской стороны. Существуют и другие перспективные проекты по строительству ветряных электростанций, открытию Центра ядерной науки и технологий и другие.

Соглашения о развитии сотрудничества в области мирного атома также подписаны с Индонезией (в 2006-м), Лаосом (в 2016-м) и с Камбоджей (в 2017 году). Развивается сотрудничество с Таиландом (с 2017-го) и Мьянмой (с 2002-го). Однако их реализации мешает не только нехватка финансирования, но и политическая нестабильность: в Мьянме совместные проекты были приостановлены из-за «шафрановой революции», произошедшей в 2007 году.

Планируется возведение АЭС малой мощности на Филиппинах и в Мьянме. В Индонезии Россия заинтересована в строительстве плавучей атомной электростанции. «Росатом» вернулся к обсуждению проектов мирного атома с Малайзией, которая ранее отказалась от строительства АЭС на своей территории.

Российский «поворот на Восток» сопровождается бурным экономическим ростом в странах региона, который опережает среднемировые показатели. Китай — вторая экономика мира, темпы роста в 2023-м ожидаются на уровне 5%, Индия — пятая экономика мира, и здесь предполагается показатель выше 6%. Экономики стран Юго-Восточной Азии также стремительно развиваются: в 2022-м реальный ВВП Филиппин увеличился на 7%, Вьетнама — на 6,5%, Малайзии — на 6%, Камбоджи — на 5,6%.

Российское сотрудничество с азиатскими странами позволит создать зону процветания и развития в азиатском регионе и принесет ощутимые результаты как для нашей страны, так и для ее партнеров к значительному неудовольствию недружественных России государств.

Автор — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН

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