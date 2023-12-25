В ФРГ предлагают повысить подоходный налог для жителей, чтобы помочь Украине
ФРГ не отказывается от идеи во что бы то ни стало помочь Украине. На фоне собственной слабой экономики власти принимают решение поднять подоходный налог в стране, передает телеканал «Известия». И это притом что граждане Германии уже отдают до 45% своих доходов в бюджет. Один из мировых лидеров по производству бесшовных труб закрыл производство в ФРГ. Энергоемкие отрасли в республике столкнулись с серьезным кризисом. Санкции против России привели к резкому росту цен на топливо. Сильнее всего решение политиков ударит по среднему классу. Профсоюзы ряда отраслей уже объявили о начале забастовок в январе. В целом новая инициатива властей ФРГ заставит немцев еще туже затянуть пояса.
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