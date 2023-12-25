Департамент транспорта правительства Москвы открыл елку с Театром Табакова

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов и художественный руководитель театра, народный артист России Владимир Машков приняли участие в церемонии открытия «транспортной» елки.

Это продолжение совместного проекта Дептранса Москвы и Театра Табакова.

«Традицию эту заложил мэр Москвы. У нас всего уже пять ёлок в городе. Но самая любимая и самая первая это здесь, около театра Олега Павловича Табакова», — сказал Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что подготовка к новогодним праздникам новогодние праздники в столице уже в разгаре, в связи с чем рекомендовал использовать городской транспорт для ежедневных поездок. «И вы всегда успеете, всегда вовремя и точно», — подчеркнул Ликсутов.

«У нас сегодня замечательный день. Уже много лет мы вместе с Москвой, с департаментом транспорта открываем эту замечательную ёлку. Это наша удивительная традиция», — сказал Владимир Машков.

Машков и Ликсутов подписали шары, которыми украсили елку. Кроме того, на ветки повесили игрушки, расписанные детьми участников СВО.

Всего в Москве было установлено пять «транспортных» елок в центре города. Помимо Малой Сухаревской площади, 12-метровые ели появились в Лаврушинском переулке — рядом с Третьяковской галереей; около здания Петровки, 38; на Киевской площади; а также в Парке Горького — у катка.