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Участников «Путешествия в Рождество» научат готовить рождественскую скоблянку и векошник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В дни фестиваля «Путешествие в Рождество» в столице повара проведут открытые мастер-классы на офирах и печах. Гости научатся варить новогодние щи, жарить говяжьи ребра с медом и овощами, а также готовить куриные крылья с апельсинами, рассказали в оргкомитете цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мастер-классы пройдут с 30 декабря по 8 января. Посетителям 10 фестивальных площадок расскажут, как варить традиционные щи с добавлением бурых помидоров и белых грибов. Также повара покажут, как приготовить на офире гороховый суп с копченостями, и научат жарить треску с перловой крупой и грибами.

Кроме того, запланированы кулинарные мастер-классы по приготовлению новогоднего борща с говядиной и фасолью и жарке колбасок с чабрецом и чесночным соусом. Еще гости научатся готовить рождественскую скоблянку из картофеля и говядины и куриные крылья с апельсинами.

На трех площадках, где установлены традиционные печи, можно будет узнать об особенностях приготовления курника с индюшатиной и каравая с изюмом и орехами. Также повара научат гостей готовить векошник — пирог с мясной начинкой и овощами.

Традиционно на площадках «Путешествия в Рождество» в ходе мастер-классов на офирах и печах проходит кулинарная викторина.

«Путешествие в Рождество» — самый масштабный зимний фестиваль в России. В этом году он проходит на 36 площадках. В программе — ледовые шоу, мастер-классы, дискотеки, новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой.

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