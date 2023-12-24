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В Сочи суда перестали выходить в море из-за шторма

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Маломерные суда перестали выходить в море Сочи из-за шторма, сообщили в морском торговом порту курорта. Синоптики прогнозируют смерчи на участке от Магри до Веселого, ветер с порывами до 32 м/с, сообщает телеканал «Известия». По информации МЧС, интенсивность морской волны может достигать 4,5 м. Штормовое предупреждение действует в городе до окончания понедельника.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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