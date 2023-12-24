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Пропалестинские митинги прошли в США и Канаде

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В канадском Торонто прошла пропалестинская забастовка. Активисты собрались на площади Янг-Дандас и проследовали маршем по центру города, передает телеканал «Известия». Протестующие требовали, чтобы Израиль прекратил вести огонь по сектору Газа. Кроме того, в одном из крупных торговых центров состоялась сидячая забастовка. Собравшиеся скандировали, что пока кто-то ходит по торговым центрам, в других местах падают бомбы. Акция протеста в поддержку палестинцев также прошла в Сан-Франциско.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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