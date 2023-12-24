Столичный парк трамваев практически полностью обновлен

В столице за последние годы практически полностью обновили парк трамваев — почти на всех маршрутах появились вагоны повышенной вместимости.

Замначальника отдела рельсового транспорта московского метрополитена Дмитрий Касаткин рассказал, что эти вагоны позволяют перевезти за один раз до 260 пассажиров. «Это хороший показатель, потому что сам трамвай как вид транспорта имеет высокую пропускную способность. Он находится на втором месте после метрополитена и значительно превышает по провозной способности автобусы и электробусы», — пояснил Касаткин.

В таких трамваях предусмотрены специальные условия для проезда пассажиров с ограниченными возможностями: появилось большое количество трамваев с низким полом, чтобы было удобно завозить коляску.

В случае необходимости трамваи могут двигаться на автономном ходу. Заметно увеличилась и скорость движения составов. В вагонах есть USB-зарядки и медиа-экраны, встроена система климат-контроля.