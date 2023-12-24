Ученые благодаря обезьянам нашли древнее царство Пунт

Ученые смогли выяснить, где находится легендарное царство Пунт, которое упоминалось в папирусах Древнего Египта. Об этом 24 декабря рассказало «РИА Новости».

Информацию об экспедициях древних египтян к некой земле Пунт сохранили несколько письменных источников, однако точных географических сведений о том, куда ездили представители этой цивилизации, нет.

Однако указать путь помог древний свиток, который еще в 1881 году обнаружил в Эрмитаже 25-летний научный сотрудник Владимир Голенищев. Он нашел литературное произведение, неофициально названное «Сказкой о потерпевшем кораблекрушение». В ней рассказывается о путешествии некого сановника, который достиг земли Пунт.

Ученые долгое время пытались определить, о каких именно землях идет речь, пока не обратили внимание на упоминание в свитке «диковинных животных», привезенных издалека. По описаниям удалось понять, что речь идет о бабуинах, которые в Египте не водятся.

Обезьяны почитались в древние времена как священные животные, так что их даже бальзамировали после смерти. Это позволило ученым отобрать у сохранившихся останков ДНК и сравнить с существующими в наше время образцами.

Результаты показали, что приматов привезли из современных Джибути, Сомали, Эфиопии и Эритреи, что позволяет предположить, что таинственная земля Пунт находилась именно там. Ранее ученые предполагали, что цивилизация появилась там только с наступлением новой эры при образовании Аксумского царства.

Ранее, 8 декабря, итальянские археологи обнаружили в древнеримском городе Помпеи пекарню, на которой трудились рабы. Ее нашли в доме, разделенном на жилое и производственное помещения. В ней также обнаружили тела трех человек, погибших при извержении вулкана Везувий. Пекарня не имела выхода наружу и вела в атриум дома.