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В Курганской области сотрудники МЧС спасли 100 свиней на пожаре

МЧС: при пожаре на свиноферме в Курганской области погибли 20 свиней
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Фото: МЧС РФ
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На свиноферме в деревне Кочарино Курганской области произошел пожар. Об этом в воскресенье, 24 декабря, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Как отмечается, пламя охватило 100 кв. м свинокомплекса. Пожарным удалось вытащить из огня более 100 свиней.

«К сожалению, 20 свиней погибли», — уточняется в Telegram-канале министерства.

В настоящее время возгорание локализовано. Также была объявлена ликвидация открытого горения.

К тушению пожара были привлечены девять специалистов МЧС и четыре единицы техники.

Ранее, 3 октября, на частной ферме в Красноярском крае произошел пожар, в результате которого погибло более 70 свиней. Площадь распространения огня тогда составила 250 кв. м, а причиной возгорания могло стать короткое замыкание.

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